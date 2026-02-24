Denne Hollywood-stjernen skal spille Audrey Hepburn på skjermen; fansen er delt.

Lily Collins, som ble internasjonalt kjent i serien «Emily in Paris», har nettopp bekreftet at hun skal portrettere den legendariske Audrey Hepburn i en ny film som fokuserer på produksjonen av klassikeren «Breakfast at Tiffany's». Denne spillefilmen, som fortsatt er uten tittel, vil fortelle historien bak kulissene i den romantiske komedien som ble utgitt i 1961, og som siden har blitt en hjørnestein i film- og motehistorien.

Lily Collins, en «arving til Audrey-stilen»

Filmen vil være basert på Sam Wassons bestselgende bok «Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's, and the Dawn of the Modern Woman», som sporer filmens tilblivelse og dens innvirkning på skildringen av den moderne kvinnen på skjermen. Den britisk-amerikanske skuespillerinnen, modellen, forfatteren og produsenten Lily Collins skal ikke bare spille hovedrollen i, men også produsere prosjektet.

På Instagram delte Lily Collins et ikonisk bilde av Audrey Hepburn i «Breakfast at Tiffany's» for å annonsere nyheten, ledsaget av en melding der hun uttrykte sin mangeårige «beundring og tilbedelse» for Hollywood-ikonet. Hun forklarte at denne rollen er kulminasjonen av «nesten ti års utvikling» og at hun føler seg «beæret» og «spent» over endelig å kunne snakke om den.

I flere år har Lily Collins jevnlig blitt sammenlignet med Audrey Hepburn, spesielt for figuren, de store øynene og den retro-chic stilen. Selv hennes profesjonelle krets har trukket parallellen: stefaren hennes, Malcolm McDowell, beskrev Lily som å ha «litt av Audrey Hepburn» i sin tilstedeværelse på skjermen.

Fansen er delt om rollebesetningen

Mens noen seere ønsket dette tilsynelatende «åpenbare» valget velkommen, var andre filmentusiaster langt mer skeptiske. På Reddit og X (tidligere Twitter) roste en rekke kommentarer Lily Collins' fysiske likhet og «eleganse», noe som tydet på at hun var en av få skuespillerinner som var i stand til å videreføre arven.

Dessverre er kritikken like tallrik. Noen nettkommentatorer vurderer skuespillet hennes som «for begrenset» til å portrettere en legende som Audrey Hepburn, og mener at hennes «perfekte jente»-image, som minner om «Emily in Paris», mangler dybden som kreves for en biografisk film. Andre går så langt som å beskrive energien hennes som «for påtrengende», det motsatte av Audrey Hepburns edruelighet og tilbakeholdenhet, og ville foretrukket å se en annen skuespillerinne, eller til og med den amerikanske sangeren og låtskriveren Ariana Grande, som noen fans hadde fantasert om for denne typen rolle.

Mellom hyllest og enormt press

Dette prosjektet lover å bli en skikkelig balansegang: å feire Audrey Hepburns aura uten å ty til ren imitasjon. Ved å fokusere på bak-kulissene-aspektene av filmingen i stedet for skuespillerinnens hele livshistorie, kan filmen tilby et mer intimt blikk på skapelsen av en myte, fra den kaotiske forproduksjonen til spenningene på settet. For Lily Collins er utfordringen enorm: å vinne over selv de mest krevende fansen, samtidig som hun bringer sin egen unike følsomhet til rollen.

Oppsummert, selv om sosiale medier allerede viser seg å være splittet, er én ting sikkert: denne biografiske filmen genererer mye blest lenge før innspillingen begynner, og sikkert enda mer etter utgivelsen.