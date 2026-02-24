Search here...

Denne Hollywood-stjernen skal spille Audrey Hepburn på skjermen; fansen er delt.

Léa Michel
@lilyjcollins/Instagram

Lily Collins, som ble internasjonalt kjent i serien «Emily in Paris», har nettopp bekreftet at hun skal portrettere den legendariske Audrey Hepburn i en ny film som fokuserer på produksjonen av klassikeren «Breakfast at Tiffany's». Denne spillefilmen, som fortsatt er uten tittel, vil fortelle historien bak kulissene i den romantiske komedien som ble utgitt i 1961, og som siden har blitt en hjørnestein i film- og motehistorien.

Lily Collins, en «arving til Audrey-stilen»

Filmen vil være basert på Sam Wassons bestselgende bok «Fifth Avenue, 5 AM: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's, and the Dawn of the Modern Woman», som sporer filmens tilblivelse og dens innvirkning på skildringen av den moderne kvinnen på skjermen. Den britisk-amerikanske skuespillerinnen, modellen, forfatteren og produsenten Lily Collins skal ikke bare spille hovedrollen i, men også produsere prosjektet.

På Instagram delte Lily Collins et ikonisk bilde av Audrey Hepburn i «Breakfast at Tiffany's» for å annonsere nyheten, ledsaget av en melding der hun uttrykte sin mangeårige «beundring og tilbedelse» for Hollywood-ikonet. Hun forklarte at denne rollen er kulminasjonen av «nesten ti års utvikling» og at hun føler seg «beæret» og «spent» over endelig å kunne snakke om den.

I flere år har Lily Collins jevnlig blitt sammenlignet med Audrey Hepburn, spesielt for figuren, de store øynene og den retro-chic stilen. Selv hennes profesjonelle krets har trukket parallellen: stefaren hennes, Malcolm McDowell, beskrev Lily som å ha «litt av Audrey Hepburn» i sin tilstedeværelse på skjermen.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Lily Collins (@lilyjcollins)

Fansen er delt om rollebesetningen

Mens noen seere ønsket dette tilsynelatende «åpenbare» valget velkommen, var andre filmentusiaster langt mer skeptiske. På Reddit og X (tidligere Twitter) roste en rekke kommentarer Lily Collins' fysiske likhet og «eleganse», noe som tydet på at hun var en av få skuespillerinner som var i stand til å videreføre arven.

Dessverre er kritikken like tallrik. Noen nettkommentatorer vurderer skuespillet hennes som «for begrenset» til å portrettere en legende som Audrey Hepburn, og mener at hennes «perfekte jente»-image, som minner om «Emily in Paris», mangler dybden som kreves for en biografisk film. Andre går så langt som å beskrive energien hennes som «for påtrengende», det motsatte av Audrey Hepburns edruelighet og tilbakeholdenhet, og ville foretrukket å se en annen skuespillerinne, eller til og med den amerikanske sangeren og låtskriveren Ariana Grande, som noen fans hadde fantasert om for denne typen rolle.

Mellom hyllest og enormt press

Dette prosjektet lover å bli en skikkelig balansegang: å feire Audrey Hepburns aura uten å ty til ren imitasjon. Ved å fokusere på bak-kulissene-aspektene av filmingen i stedet for skuespillerinnens hele livshistorie, kan filmen tilby et mer intimt blikk på skapelsen av en myte, fra den kaotiske forproduksjonen til spenningene på settet. For Lily Collins er utfordringen enorm: å vinne over selv de mest krevende fansen, samtidig som hun bringer sin egen unike følsomhet til rollen.

Oppsummert, selv om sosiale medier allerede viser seg å være splittet, er én ting sikkert: denne biografiske filmen genererer mye blest lenge før innspillingen begynner, og sikkert enda mer etter utgivelsen.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
«Beina mine, min største usikkerhet»: Miss Frankrike 2015 avslører sykdommen hun lider av

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Beina mine, min største usikkerhet»: Miss Frankrike 2015 avslører sykdommen hun lider av

Bak kronene og smilene skjuler det seg også intime realiteter. Camille Cerf, Miss Frankrike 2015, avslørte nylig på...

Som 37-åring slår Emma Stone an med et minimalistisk utseende

Emma Stone trollbandt nylig den røde løperen på BAFTA-utdelingen i 2026 med minimalistisk eleganse fra Louis Vuitton. Skuespillerinnen,...

Som 61-åring stråler Monica Bellucci på den røde løperen i en ikonisk svart kjole.

Den italienske skuespillerinnen og modellen Monica Bellucci fortsetter å trollbinde publikum. På BAFTA-utdelingen i London i 2026 strålte...

Paul McCartneys datter åpner seg om kritikken moren hennes har blitt møtt med.

Den britiske designeren Stella McCartney snakker følelsesladet om den harde kritikken moren Linda McCartney (amerikansk fotograf, sanger og...

Jennifer Lopez vekker oppsikt i en sølvfarget body, 56 år gammel.

Den amerikanske sangeren og skuespillerinnen Jennifer Lopez beviser nok en gang at hun regjerer over popscenen, og samler...

«Formen er merkelig»: Denne amerikanske skuespillerinnens skulpturelle kjole er splittende

Den amerikanske skuespillerinnen Chase Infiniti skapte nylig furore på BAFTA-utdelingen i 2026 med en skulpturell kjole, hvis form...

© 2025 The Body Optimist