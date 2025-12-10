Som 20-åring avslører dette japanske popikonet sin «transmaskuline» identitet

Den 6. desember 2025, på sin tjueårsdag, kom Cocona, medlem av den japanske jentegruppen XG, med en rørende og historisk kunngjøring. I en melding lagt ut på Instagram avslørte artisten at hun er transmaskulin og ikke-binær, og delte sin personlige reise og sitt ønske om å nå leve i samsvar med sin identitet. Denne uttredenen, som ble ønsket velkommen av mange fans og støttet av hennes kunstneriske team, markerer et symbolsk vendepunkt i den asiatiske musikkbransjen.

En kunngjøring preget av mot og oppriktighet

I meldingen sin, som ble delt med over 3,2 millioner følgere, diskuterte Cocona overgangen sin, og nevnte at hun hadde gjennomgått en brystoperasjon tidligere i år. Artisten forklarte at hun ble tildelt fødselsstatus som kvinnelig (AFAB), men aldri identifisert med den merkelappen. Denne personlige åpenbaringen gjenspeiler et dypt ønske om autentisitet og selvaksept.

Cocona betror at veien til denne åpenbaringen var lang og vanskelig: å akseptere hvem han egentlig er, tillot ham å «åpne en ny dør», å gjenopprette kontakten med seg selv og å se verden i et friere og mer fredelig lys. Dette oppriktige vitnesbyrdet ble oppfattet som et budskap om håp for unge mennesker som søker identitet eller representasjon i kunstnermiljøet.

Den sterke støtten fra hans følge og plateselskapet hans

Innenfor XG-kollektivet var solidariteten umiddelbart tydelig. Produsent og administrerende direktør for XGALX-plateselskapet, Simon Jakops, uttrykte dyp beundring for Coconas mot, og bekreftet plateselskapets forpliktelse til å støtte hvert medlem i deres personlige og kunstneriske utvikling.

I et hjertevarmt innlegg understreket Simon Jakops at selve essensen av XG ligger i oppriktighet, vekst og respekt for individualitet: «dette er hjertet, KJERNE, i hvem vi er og hva vi ønsker å formidle til verden.»

Et historisk øyeblikk for asiatisk musikk

Med denne uttalelsen blir Cocona den første ikke-binære transmaskuline figuren som åpent identifiserer seg som sådan i asiatisk pop. Mens andre artister, som den sørkoreanske sangeren, programlederen og skuespilleren Jo Kwon eller det sørkoreanske K-pop-boybandet XLOV, allerede har identifisert seg som «kjønnsløse» eller ikke-binære, representerer denne kunngjøringen en betydelig milepæl: den tilbyr ny og nødvendig representasjon for LGBTQ+-miljøet innenfor en bransje som fortsatt er svært normativ.

Siden debuten i 2022 har XG oppnådd internasjonal suksess, med en rekke verdensturneer og prestisjefylte samarbeid. Rett før utgivelsen av deres første album, «THE CORE», som er planlagt til januar 2026, tilfører denne kunngjøringen en menneskelig og oppriktig dimensjon til gruppens image: autentisitet og motet til å være seg selv.

Ved å feire 20-årsjubileet sitt opplevde Cocona ikke bare en personlig gjenfødelse, men banet også vei for en mer inkluderende dialog innenfor den asiatiske musikkscenen. Hennes budskap om frihet og aksept gir gjenklang langt utover XG-fansen, og kaster nytt lys over spørsmål knyttet til kjønn og identitet. Med støtte fra familie, kolleger og fans illustrerer Cocona på en vakker måte kraften i å omfavne sin egen sannhet – sannheten om å eksistere fullt ut, uten kompromisser.