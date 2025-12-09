Denne sangeren viser stolt frem figuren sin, målrettet mot en «fettfobisk» vits

Da en fettforaktelig «vits» om henne sirkulerte på sosiale medier, valgte Lizzo å svare på sin egen måte – med selvtillit og eleganse. I stedet for å gi etter for sinne, la den amerikanske sangeren ut et bilde av seg selv i strandantrekk ledsaget av en melding om selvaksept. Hun fortsetter å bruke plattformen sin til å kjempe for egenkjærlighet og minne alle på at ingen hån bør diktere verdien av en kropp.

Én kommentar for mye om utseendet hennes

«Truth Hurts»-sangeren reagerte etter å ha oppdaget en kroppsrelatert vits som gikk viralt på nettet. I Instagram-innlegget sitt uttrykte Lizzo sin forbauselse over at noen fortsatt ville lage «vektvitser» i 2025. Hun fordømte denne utdaterte formen for humor, som hun beskrev som «dum» og utelukkende basert på forakt for kroppen sin.

I stedet for å la det gå ut over henne, valgte kunstneren hån og stolthet: hun poserte i et fargerikt strandantrekk, med et ekte smil og en selvsikker holdning. Bildeteksten bar et sterkt budskap: «La aldri noen skamme deg for hva du velger å gjøre med kroppen din.»

Lizzo på Ig: «I dag så jeg en feit vits om meg – i 2025 – og den gikk viralt. Det var en dum vits, og de bare lo av meg fordi jeg er feit ... La meg minne alle på å ALDRI la noen gjøre deg ydmyk for hva du velger å gjøre med kroppen din.» pic.twitter.com/X4TpIN8Qdi — Kjæresten (@cherrymagazinee) 9. desember 2025

Et budskap om mot og selvrespekt

Lizzo minner fansen sin om at ingen noen gang vil være «nok» for kritikere, fordi den ikke er laget for dem, men for deg. Denne meldingen, som hun har kjempet for siden starten av karrieren, har som mål å knuse de urealistiske standardene som er pålagt i musikkbransjen og på sosiale medier. Kommentarene under innlegget hennes var enstemmige. Fansen roste hennes «mot» og «karakterstyrke», mens andre kjendiser, som den amerikanske mediepersonligheten Trisha Paytas, applauderte hennes «holdning og autentisitet». Utover kontroversen forvandler sangeren et angrep til en leksjon i motstandskraft og selvmedfølelse.

En standhaftig forkjemper for kroppspositivitet

Lizzo er langt fra å være en nykommer i rampelyset, men har i årevis gjort kroppen sin til et symbol på selvbekreftelse og frihet. Enten det er opptredenene hennes for merket Yitty – dedikert til inkluderende mote – eller musikkvideoene hennes som hyller alle kroppstyper, viser hun frem imaget sitt uten retusjering eller filtre. Denne oppriktigheten resonnerer med millioner av følgere som ser henne som en viktig stemme i kroppspositivitetsbevegelsen. Ved å posere selvsikkert i strandtøy hevder Lizzo ikke bare sin skjønnhet: hun hevder alles rett til å bli sett, uavhengig av størrelse.

Kort sagt beviser Lizzo nok en gang at den beste responsen på kritikk er selvtillit. Ved å gjøre skam om til styrke, omdefinerer hun kjendisstatus i en tid besatt av utseende. Hennes enkle, men essensielle budskap gir gjenklang langt utover sosiale medier: det minner oss om at selvrespekt er den største hevnen mot andres forakt.