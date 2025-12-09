Hun blir hånet for figuren sin på TV, leser de verste kommentarene og synes de er morsomme.

Bare 26 år gammel har den amerikanske TV-programlederen Carissa Codel blitt et sant fenomen på sosiale medier. Programlederen for Fox 49 i Missouri (USA) ble kritisert for figuren sin, og noen seere anså den som «for generøs», men fant en strålende – og hysterisk morsom – måte å svare kritikerne på: hun leser deres hånlige kommentarer på lufta med TV-programlederstemmen sin. Resultatet? Millioner av visninger og en bølge av beundring for hennes selvironiske humor.

Når humor blir et våpen mot kroppsskam

Carissa Codel begynte nylig å legge ut korte videoer på TikTok og Instagram der hun lekent, med påført alvor, tar for seg fornærmelser og absurde bemerkninger rettet mot henne fra enkelte internettbrukere. «Jeg tror favoritten min fortsatt er: 'Hun har nok muffins til å åpne to bakerier'», spøker hun i en av videoene sine. Mellom groteske fraser og klønete komplimenter forvandler journalisten hån til et «komedieshow», og beviser at man kan le av hva som helst når man vet sin egen verdi.

Denne selvironiske humoren har resonnert med publikum: over 5 millioner visninger på Instagram og mer enn 200 000 følgere overbevist av hennes autentisitet. Hennes måte å akseptere kroppen sin fullt ut på, uten filtre eller falsk beskjedenhet, har gjort henne til en sterk stemme for kroppspositivitet.

Selvtillit født av erfaring og motstandskraft

Bak den lettsindige tonen og de slagkraftige enlinerne dyrker Carissa Codel en robust tankegang smidd fra hennes tidlige dager i journalistikken som 18-åring. Det krevde mot av henne å eksponere seg for kameraer og offentlig gransking. «Jeg vet hvem jeg er, og jeg vet hvordan jeg ser ut. Disse kommentarene påvirker meg ikke; de får meg til å le», forklarer hun. Hennes uhemmede tilnærming snur dynamikken: trollene blir ubevisst stjernene i et komedieshow der hun setter reglene.

Et moderne og oppriktig bilde av lokaljournalistikk

Carissa innrømmer imidlertid at hun i utgangspunktet fryktet at videoene hennes kunne sverte hennes profesjonelle image eller hennes troverdighet på lufta. Det motsatte skjedde. Humoren og åpenheten hennes styrket forbindelsen hennes med seerne, som nå ser henne som en autentisk og imøtekommende personlighet. «Folk ser meg som et ekte menneske, ikke bare en journalist bak et skrivebord», oppsummerer hun. Og det er utvilsomt denne enkelheten – kombinert med en sunn dose mot – som gjør henne til en inspirerende figur innen lokaljournalistikk i sosiale mediers tidsalder.

Carissa Codel forvandler angrep til latter og minner oss briljant om at et smil kan være det kraftigste våpenet mot hverdagsgrusomhet. Ved å blande humor, selvtillit og oppriktighet gjør den unge journalisten mer enn å underholde internett: hun inviterer alle til å akseptere sitt image fullt ut og ikke lenger la seg definere av andres blikk. Dette er ytterligere bevis på at når man møter kritikk, er den beste responsen ofte ... en velfortjent vits.