Search here...

Som 78-åring fengsler dette «kabaret»-ikonet i en svart kjole

Léa Michel
Extrait du film « Io Sono L'amore »

Den amerikanske skuespillerinnen og tidligere modellen Marisa Berenson trollbandt nylig fotografer på den 22. internasjonale filmfestivalen i Marrakech i Marokko. Stjernen fra filmen «Cabaret» beviste at eleganse og tidløshet kan gå hånd i hånd, da hun poserte på den røde løperen i et antrekk som var både sofistikert og moderne.

En bemerkelsesverdig opptreden på Marrakech-festivalen

Til dette prestisjefylte arrangementet valgte Marisa Berenson en lang svart kjole med lange ermer, laget av et fløyelslignende stoff. Hun fullførte antrekket med matchende strømpebukser, svarte pumps utsmykket med perler, et sølvkjede og flere glitrende ringer. Hennes korte, lett krøllete frisyre og burgunderfargede neglelakk ga ensemblet et snev av raffinement. Hennes tilstedeværelse på festivalen vakte beundring fra både publikum og journalister, et vitnesbyrd om den vedvarende karismaen til denne ikoniske figuren fra 1970-tallets kino.

Minner fra «Cabaret», et uventet mesterverk

Marisa Berenson, spesielt kjent for rollen som Natalia Landauer i Bob Fosses film «Cabaret» (1972), åpnet seg om denne avgjørende perioden i karrieren sin. Filmen, med Liza Minnelli og Joel Grey i hovedrollene, var et sant fenomen og vant åtte Oscar-priser og en rekke priser verden over.

Skuespillerinnen Marisa Berenson forklarte at ingen forventet en slik suksess på den tiden: «Det var uventet, vi ble blendet», betrodde hun i et intervju i 2013. Hun mintes også at hver scene var en utfordring, med Bob Fosse som stadig presset skuespillerne sine til det ytterste med sine kunstneriske krav og perfeksjonisme. Marisa Berenson, som fortsatt var ny på film, ble nominert til en Golden Globe for sin prestasjon, noe som bekreftet hennes status som en stigende stjerne innen film.

Til syvende og sist utstråler Marisa Berenson stil og tilstedeværelse. Fra Berlin på 1930-tallet, der filmen «Cabaret» er spilt inn, til Marokkos livlige lys i 2025, beviser skuespillerinnen at sjarm og kunstnerisk lidenskap aldri kjenner alder. Karrieren hennes, preget av ynde og besluttsomhet, forblir en inspirasjonskilde for alle generasjoner.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
«Jeg elsker magemuskler!»: Denne modellen skaper oppstyr i Rio, som 38-åring
Article suivant
Denne tidligere cheerleaderen, som har blitt kritisert for kroppen sin, åpner seg om presset fra sporten.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Anya Taylor-Joy stråler i en gullkjole på den røde løperen

Den britisk-amerikanske skuespillerinnen Anya Taylor-Joy, jurymedlem ved den 22. internasjonale filmfestivalen i Marrakech, trollbandt nylig publikum på den...

56 år gammel stråler Jennifer Lopez på kjøkkenet i en satengkjole

Jennifer Lopez forvandlet nylig kjøkkenet sitt til et veritabelt moteshow for Thanksgiving, og strålte i en satengkjole med...

Denne tidligere cheerleaderen, som har blitt kritisert for kroppen sin, åpner seg om presset fra sporten.

Tidligere cheerleader Claire Wolford, kjent for å være en del av det legendariske Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), uttalte...

«Jeg elsker magemuskler!»: Denne modellen skaper oppstyr i Rio, som 38-åring

Rosie Huntington-Whiteley har nok en gang imponert fansen sin med en serie feriebilder lagt ut på Instagram. Den...

Antrekket hun har på seg for å spille tennis fascinerer internettbrukere

Isidora (@isidorapjv), en sertifisert tennistrener og modell, setter fyr på Instagram med videoene sine av seg selv i...

Kim Kardashians usannsynlige strandantrekk splitter internettbrukere

Kim Kardashian skapte nylig oppstyr da hun badet i havet i Rio de Janeiro om natten iført en...

© 2025 The Body Optimist