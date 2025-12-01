Denne tidligere cheerleaderen, som har blitt kritisert for kroppen sin, åpner seg om presset fra sporten.

Tidligere cheerleader Claire Wolford, kjent for å være en del av det legendariske Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), uttalte seg nylig på sosiale medier etter å ha blitt målt for negative kommentarer om utseendet sitt. I en video delt på TikTok ga hun en gripende beretning om presset rundt kroppsbilde i sportens og underholdningens verden.

Tilbake på banen, et øyeblikk med stolthet ... og kritikk

For første gang på to år kom Claire Wolford tilbake på banen sammen med det berømte cheerleading-laget, og erstattet den skadde Reece Weaver. Hun sier hun er «veldig stolt» av dette raske comebacket, men det utløste dessverre en bølge av upassende kommentarer på nettet som var rettet mot utseendet hennes. «Jeg brukte år på å dømme meg selv, trente ustanselig for å passe inn i en viss form. I dag har jeg blitt frisk fra det, og jeg føler meg så mye bedre med meg selv», betrodde hun, med tårer i øynene.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Claire Wolford (@clairewolford)

«Slutt å kommentere folks kropper»

I videoen sin oppfordrer Claire Wolford internettbrukere til å være snille. Ifølge henne kan kommentarer om utseende ha mye dypere konsekvenser enn vi tror: «Du vet aldri hvem du sårer. Det finnes jenter som leser disse ordene og begynner å tvile på seg selv.» Hun fortsetter: «Det er rett og slett ikke akseptabelt å kommentere folks kropper, gode eller dårlige. Det finnes så mange mer interessante temaer enn det.»

Claire Wolford, en tidligere dyktig idrettsutøver, påpekte at kroppen hennes, selv om den ikke oppfyller de strengeste standardene, fortsatt er sterk, sunn og i stand til fysiske bragder. «Jeg vil aldri bli den tynneste, men jeg er sterk, atletisk og stolt av det jeg kan oppnå.»

En melding som hennes tidligere lagkamerater tok imot

Støttende meldinger strømmet raskt inn. Flere nåværende og tidligere cheerleadere for Dallas Cowboys forsvarte Claire Wolford og understreket viktigheten av vitnesbyrdet hennes. Tidligere medlem Jada McLean roste henne for å ha sagt ifra: «Takk for at du snakker om dette. Ord har makt, og noen ting bør bare ikke sies. Du er vakker både inni og utenpå.» Nåværende cheerleader Charly Barby kalte henne et «forbilde» og «en stemme for alle som tviler».

Ved å dele sin erfaring minner Claire Wolford oss på hvor destruktive konstante sammenligninger og kommentarer om kroppene våre kan være, selv for de mest selvsikre utøverne. Hennes oppriktige budskap, gjennomsyret av styrke og sårbarhet, gir gjenklang langt utover cheerleading-verdenen: det taler til alle som ønsker å elske seg selv ubetinget, langt fra de urealistiske standardene som sosiale medier pålegger.