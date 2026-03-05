«Det vi elsker kommer fra svart kultur»: Denne skuespillerinnen vekker opp debatten om kulturell påvirkning på nytt

På NAACP Image Awards* holdt den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og aktivisten Sophia Bush en kraftfull tale om viktigheten av hvite allianser, der hun oppfordret sine jevnaldrende til aktivt å støtte den svarte kulturen de entusiastisk konsumerer. Talen hennes satte fyr på sosiale medier og gjenopplivet diskusjoner om kulturell anerkjennelse.

*NAACP Image Awards er amerikanske priser som anerkjenner verk innen film, fjernsyn, musikk og litteratur. Siden 1967 har de årlig hedret de mest fremragende produksjonene og kunstnerne i det afroamerikanske samfunnet innen disse ulike feltene.

Et sterkt budskap på NAACP Image Awards

Sophia Bush, som var til stede sammen med venninnen og forretningspartneren Nia Batts, snakket åpenhjertig til Refinery29 : «Alt vi elsker med Amerika kommer fra svart kultur ... Hvite mennesker må stå opp for svarte mennesker slik de står opp for svart kultur.» Hun kom med en innstendig bønn: «Gitt hvem som har makten og hva som skjer med svarte og rasialiserte samfunn i landet vårt, må vi ta saken i egne hender.»

En tale som avviser «passiv underholdning». Sophia Bush nøler ikke med å sette talen sin i kontekst med den nåværende situasjonen i landet, og understreker at øyeblikket er kritisk for aktiv solidaritet. Talen hennes på NAACP Image Awards, som feirer prestasjonene til fargede mennesker, får en spesiell resonans i dette spente klimaet.

Entusiastiske reaksjoner på internett

Sophias virale melding utløste en bølge av applaus på nett. Internettbrukere roste hennes åpenhjertighet og konkrete engasjement, og så henne som et eksempel på ekte allierte som går utover ren retorikk.

Med sin kraftfulle uttalelse «Det vi elsker kommer fra svart kultur», tvinger Sophia Bush oss til å konfrontere en åpenbar, men ofte ignorert kulturell sannhet. Hennes oppfordring til en konkret, snarere enn forbrukeristisk, allianse gjenoppliver debatten om de privilegertes ansvar. Det er et kraftfullt budskap som minner oss om at det å feire en kultur også betyr å forsvare den.