Search here...

«Det gjør meg ukomfortabel»: Et ikon fra 2000-tallet åpner seg om en scene hun savner

Fabienne Ba.
@jessicaalba/Instagram

Jessica Alba ser tilbake på fortiden sin som et glamourikon på 2000-tallet med et kritisk blikk, spesielt med tanke på en scene hun nå anser som «ydmykende». Dette pinlige øyeblikket sier mye om hvordan oppfatningen av skuespillerinner og kvinnelige hovedpersoner har utviklet seg i filmbransjen.

En kultscene … som hun angrer på

Skuespillerinnen reflekterer over scenen i «Fantastic Four» der rollefiguren hennes, Sue Storm, må kle av seg for å bli fullstendig usynlig. Denne scenen, som den gang ble presentert som et «morsomt og glamorøst øyeblikk», fremstår nå som «et rent påskudd for å kle av seg». Jessica Alba forklarer at hun gruet seg til innspillingen i flere uker, og følte seg eksponert, dømt og redusert til kroppen sin, langt fra den komplekse heltinnen hun hadde sett for seg.

Personlig ubehag og en sexistisk industri

Hun kommer fra en konservativ familie og beskriver seg selv som beskjeden, og betror seg til å oppleve dette øyeblikket som «ydmykende» i det virkelige liv, med et ubehag som vedvarer den dag i dag. Bak anekdoten peker hun på en bransje dominert av mannlige perspektiver, hvor scener med mod er reservert for menn mens kvinnelige karakterer seksualiseres. Vitnesbyrdet hennes illustrerer gapet mellom hva en ung skuespillerinne aksepterer, under systemets press, og hva hun tenker om det senere, med mer etterpåklokskap og makt.

En tale symbolsk for en tid i endring

Jessica Alba husker at hun beundret Sue Storm i tegneseriene: en modig, moderlig, men likevel selvsikker kvinne med et sterkt moralsk kompass og en ekte stemme i teamet. Dette potensialet, mener hun, ble kvalt av regivalg som forvandlet heltinnen fra en inspirerende figur til et begjæringsobjekt. Hun understreker at heldigvis har kvinnelig representasjon utviklet seg siden den gang, med flere superhelter skrevet som fullt utviklede karakterer, og ikke bare som «visuelle rekvisitter».

Til syvende og sist bidrar Jessica Albas ord til å utfordre normene fra 2000-tallet, hvor statusen som glamourikon virket uatskillelig fra suksess. I dag hevder hun sin rett til å sette sine egne grenser og minner oss om at ingen «kultbilde» er verdt prisen for varig ydmykelse.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
48 år gammel setter Shakira scenen i fyr og flamme i en skulpturell kjole
Article suivant
Hvem er Hinaupoko Devèze, Miss Frankrike fra Tahiti?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hvem er Hinaupoko Devèze, Miss Frankrike fra Tahiti?

Hinaupoko Devèze skriver et nytt kapittel i Miss Frankrikes historie, og representerer stolt Tahiti, den største øya i...

48 år gammel setter Shakira scenen i fyr og flamme i en skulpturell kjole

Shakira skapte nylig furore med et spektakulært utseende som satte både scenen og sosiale medier i fyr og...

Den fengslende skjønnheten i ansiktet til denne sørafrikanske modellen

Den sørafrikanske modellen Candice Swanepoel har nok en gang fengslet sosiale medier med en nærbildevideo på Instagram av...

Christina Aguileras datter innrømmer at hun foretrekker moren sin uten sminke av denne helt spesifikke grunnen.

Christina Aguilera, kjent for sitt glamorøse utseende og dristige sminke, overrasket alle ved å avsløre at hennes 10...

I undertøy feirer Lily Allen kroppen sin som 40-åring og knuser stereotypier.

Med noen få glamorøse bilder og en tøff holdning forvandler Lily Allen denne tiårsovergangen til en frihetserklæring. Og...

Hun veier 70 kg og regnes som «for tung» for sporten sin

Viktoria Hansova, juniorverdensmesteren i skjelett i 2024, står overfor et absurd paradoks: med en høyde på 1,78 meter...

© 2025 The Body Optimist