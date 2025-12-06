Search here...

Rihanna avslører en uventet side av livet sitt på Barbados

For å markere Barbados' 59. uavhengighetsdag ga Rihanna fansen et sjeldent glimt inn i livet sitt som mor og familiekvinne på hjemøya. Hun delte intime bilder som illustrerte graviditeten og hverdagen hennes omgitt av sine kjære.

En synlig tilfreds mor

Den barbadiske sangeren og forretningskvinnen Rihanna, trebarnsmor, la nylig ut bilder på Instagram tatt under sitt tredje svangerskap, der de viser frem babymagen under den karibiske solen. Bildene viser også hennes to sønner, Riot og Rza, som koser seg i hverandres selskap, samt lykkelige øyeblikk med partneren sin, rapperen A$AP Rocky.

Et nært par

Rihanna og A$AP Rocky, som har vært sammen i nesten fem år, deler tydelig gleden over denne nye milepælen i familien. Deres første sønn, RZA, ble født i mai 2022, etterfulgt av Riot Rose i august 2023, og til slutt Rocki Irish, født i september 2025. A$AP Rocky snakket nylig om sønnenes tilpasning til ankomsten av lillesøsteren sin med stor kjærlighet og tålmodighet.

En rørende tilbakekomst til røttene sine

Disse bildene gjenspeiler også Rihannas tilbakekomst til røttene sine, og feirer Barbados kultur og historie samtidig som hun styrker familiebåndene. Denne intime siden «humaniserer» Rihanna for fansen hennes og gjør henne til en inspirerende figur, som omdefinerer hennes offentlige image gjennom morsrollen.

Gjennom disse oppriktige og lysende bildene minner Rihanna oss om at hun, utover sin status som et globalt ikon, fortsatt er dypt knyttet til øya og familien sin. Ved å dele disse ømme øyeblikkene gir hun et rørende vitnesbyrd om balansen mellom det offentlige og private liv. Denne tilbakekomsten til røttene, gjennomsyret av enkelhet og autentisitet, bekrefter nok en gang styrken og følsomheten til en som fortsetter å inspirere langt utenfor Barbados.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
