Folk kommenterte ofte smilehullene hennes; i dag gjør hun dem til sitt signaturbilde.

Enten de er på haken eller på hver side av kinnene, bidrar smilehullene til ansiktets unike karakter. De regnes som dyrebare amuletter, og de fremstår i en lett grimase og rammer inn et smil på en vakker måte. Noen har minimalistiske smilehull som dukker opp når de er glade, mens andre, som Evelyn fra @dara_smiles1-kontoen, har halvmåneformede smilehull. Genetikk er kilden til mange kunstverk.

Groper etset inn i ebenholt hud

Groper, de fordypningene som dukker opp i antydningen til et smil og ligner et tegnsettingstegn i ansiktet, er ikke noe som er oppfunnet. De er en genetisk arv, et medfødt trekk. Fra et rent dermatologisk synspunkt anses groper som en misdannelse av zygomatiske muskler. Likevel, i den estetiske forestillingsevnen, blir de sett på som en fordel snarere enn en anomali. Mens gropene som utgjør cellulitter frastøter øynene, inspirerer disse fordypningene som er innebygd øverst på leppene en utømmelig fascinasjon.

Miley Cyrus, Ariana Grande og Kate Middleton har ubevisst popularisert denne hudfunksjonen de ikke engang valgte. I et samfunn der utseende lett kan kjøpes, har mange kvinner prøvd å etterligne denne naturlige egenskapen gjennom en prosedyre kalt «gropehullsplasti». Mens noen desperat prøver å etterligne en fødselsdefekt, har Evelyn fra kontoen @dara_smiles1 ekte smilehull.

Langt fra å være diskrete eller å blande seg inn i kinnbeina hennes, står smilehullene hennes sentralt i det ebenholtsfargede ansiktet hennes. De fullfører munnen hennes vakkert som et utropstegn på slutten av en setning. Hver gang leppene hennes spennes av følelser eller når hun snakker, blir smilehullene mer fremtredende og ser ut til å være tegnet av en tegneserietegner.

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En fysisk egenskap som gir ansiktet definisjon

Dette skjebnens tegn kunne ha blitt en kilde til usikkerhet eller et varsel om uro. Evelyne kunne ha holdt munnen nøytral for å skjule smilehullene sine eller utført daglige ansiktsøvelser for å «roe dem ned». Men det ble symbolet på en unik skjønnhet, en kilde til personlig stolthet, et element av hennes identitet.

Da hun så dem i hvert smil, sluttet Evelyn til slutt å prøve å skjule dem. Tvert imot viser hun dem frem med en beundringsverdig letthet. For hennes skyld er smilehullene aldri skjult bak et filter eller en nøye posert positur. De blir til og med utgangspunktet for mange innlegg, som om ansiktet hennes har funnet sin egen signatur.

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En detalj som skiller den fra resten av verden

Denne unike funksjonen er en påminnelse om at skjønnhet ikke alltid handler om perfekt symmetriske trekk eller ansikter formet av de samme trendene. En uventet detalj kan være nok til å gi karakter til et utseende og gjøre det umiddelbart minneverdig. Evelyns smilehull prøver ikke å konkurrere med standarder: de bryr seg ikke mindre.

Og kanskje det er nettopp det som gjør dem så tiltalende. I en tid der filtre visker ut ufullkommenheter, der apper lar deg omforme en nese eller fremheve kinnbein på sekunder, minner smilehullene hennes oss om at et ansikt ikke trenger å retusjeres for å få dybde.

Gjennom videoene sine forvandler Evelyn et trekk hun kanskje prøvde å skjule til et ekte symbol. Gropene hennes er ikke lenger bare to fordypninger som dukker opp når hun smiler: de har blitt en del av identiteten hennes, den delen som gir ansiktet hennes det lille som er umulig å reprodusere.