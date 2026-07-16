«Det er bare fett»: kritisert for kroppen sin, svarer hun med stolthet

På TikTok valgte Sixtine (@sixtine) å svare på kritikk om fysikken sin med humor, selvtillit og mye selvaksept. Videoen hennes, som gikk viralt, formidler et enkelt budskap: kroppen hennes trenger ikke forklaring for å bli verdsatt. Dette positive budskapet oppfordrer oss til å se på alle kroppsformer med mer vennlighet.

En selvsikker respons på kritikk

Innholdsskaperen Sixtine (@sixtine på TikTok) bestemte seg for å si ifra etter å ha mottatt kommentarer om figuren sin. I stedet for å prøve å rettferdiggjøre seg selv eller skjule deler av kroppen sin, valgte hun en helt annen tilnærming: å akseptere den og vise den frem fullt ut.

I en selvironisk video ser hun ut til å vende seg mot kameraet og stolt vise frem magen sin, akkompagnert av en lyd som gjentar «Dette er et kunstverk». Et symbolsk valg som forvandler en kroppsdel som noen ganger kritiseres til noe å feire. Budskapet hennes er klart: «Det er ikke oppblåsthet, det er ikke livmoren min, det er ikke noe annet organ. Det er bare fett. Og det er helt greit.» Sixtine (@sixtine på TikTok) avviser ideen om at en kvinne nødvendigvis må finne en forklaring på at utseendet sitt skal bli akseptert.

Å gå utover behovet for å rettferdiggjøre seg selv

Gjennom dette innlegget fremhever Sixtine (@sixtine på TikTok) et fortsatt svært tilstedeværende press: presset som presser noen kvinner til å forklare sin runde mage, som om de måtte bevise at den egentlig ikke var feit. Oppblåsthet, hormonelle forandringer, fysiske egenskaper ... disse forklaringene brukes ofte for å gjøre en kropp mer «akseptabel» i andres øyne.

Sixtine (@sixtinerouyre på Instagram) velger derimot å bryte denne refleksen ved ganske enkelt å si at kroppen hennes er naturlig og ikke trenger noen unnskyldning. Budskapet hennes forsterker en viktig idé: fett er en del av mange menneskekropper, og dets tilstedeværelse forringer ingenting fra en persons skjønnhet, verdi eller selvtillit. Hver figur har sin egen form, sin egen historie og sin egen unikhet.

Et mildere og mer positivt syn på kroppen

Ved å presentere kroppen sin som et «kunstverk» omfavner Sixtine selvaksept og kroppspositivitet. Målet hennes er ikke å tilpasse seg tradisjonelle skjønnhetsstandarder, men å tilby et annet perspektiv: et mer fredfylt forhold til ens eget utseende.

Denne tilnærmingen oppmuntrer folk til å sette pris på kroppene sine som en helhet, uten å fokusere utelukkende på det som ikke samsvarer med idealene som ofte promoteres på sosiale medier. Den minner oss også om at selvtillit ikke er avhengig av størrelse, form eller noen spesifikk fysisk egenskap. Sixtines video resonnerte raskt med mange internettbrukere, som ble rørt av dette budskapet om frihet og vennlighet. Mange ser det som en invitasjon til å slutte å se på visse fysiske trekk som feil som må korrigeres.

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Gjør kritikk om til styrke

Med denne uttalelsen forvandler Sixtine en potensielt negativ bemerkning til en ekte tillitserklæring. Budskapet hennes viser at det er mulig å gjenvinne kontrollen over hvordan vi snakker om kroppene våre og hvordan vi velger å se dem. Ved å akseptere og stolt vise frem figuren sin, minner hun oss om at alle kropper fortjener respekt, oppmerksomhet og vennlighet. Det er en forfriskende måte å fremme en enkel idé på: det finnes ikke bare én måte å være vakker på, og det er ingen skam å ha en kropp som ikke samsvarer med pålagte standarder.

En video som til syvende og sist hyller mye mer enn en silhuett: den fremhever viktigheten av å akseptere seg selv med autentisitet og stolthet.