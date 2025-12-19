Search here...

Mannlig mønsterskallede tilstander: dette landet er et av de mest berørte i verden

Léa Michel
Nesten én av to menn opplever betydelig hårtap over tid. I Frankrike rammer dette fenomenet alle, inkludert yngre menn. Ifølge en studie fra 2023 av Medihair lider 44,25 % av franske menn av markert hårtap – et tall som plasserer Frankrike på tredjeplass i verden, rett bak Spania og Italia. Globalt sett fremhever dette funnet en virkelighet som ofte oppleves som en kilde til usikkerhet, men som i økende grad aksepteres åpent.

Et fenomen med flere årsaker

Skallethet, eller androgenetisk alopecia, er primært forårsaket av hormonelle og genetiske faktorer. De høye forekomstene som observeres i Sør-Europa forklares av arvelige predisposisjoner og en livsstil som noen ganger er forbundet med økt stress eller hormonell ubalanse. Til sammenligning er forekomstene mye lavere i Colombia (27 %) eller Indonesia (26,9 %), hvor miljøfaktorer og genetikk ser ut til å være mer beskyttende.

Fra skam til omsorg: ytringens frigjøring

Mannlig skallethet, som lenge har blitt ansett som tabu, er nå i ferd med å bli en del av den offentlige debatten. Tallrike kjendiser, som Florent Pagny, Rafael Nadal og Elton John, har innrømmet å ha gjennomgått hårtransplantasjoner, noe som gjør prosedyren stadig mer vanlig.

I mellomtiden tiltrekker trenden med parykker eller hårextensions seg en stadig yngre kundekrets. På TikTok og Instagram får videoer som viser påføring av hårproteser millioner av visninger. Disse umiddelbare, ofte spektakulære transformasjonene bidrar til å normalisere den kosmetiske behandlingen av skallethet.

Dette perspektivskiftet handler ikke bare om korrigering eller skjuling. En motbevegelse, drevet av verdier om kroppspositivitet, taler for aksept av skallethet som en naturlig fase av livet. Enten det er barbert eller omfavnet som det er, blir det å miste håret ikke lenger sett på som en tragedie eller en kilde til skam, men som en normal kroppslig utvikling. Denne tilnærmingen oppmuntrer til forsoning med ens image og minner oss om at valget om å handle – eller å ikke gjøre noe – først og fremst er et spørsmål om individuell frihet.

Et raskt utviklende forhold til maskulinitet

Bak denne utviklingen ligger et dyptgående sosiologisk skifte: det endrede forholdet mellom menn og deres utseende. I lang tid symboliserte hårtap enten uunngåelighet eller omvendt modenhet. I dag hevder alle sin frihet til å velge – å akseptere skallethet, skjule det eller behandle det – uten skam eller fordømmelse. Kosmetikkmerker og mannlige influencere oppmuntrer til dette mangfoldet av valg.

Med nesten 45 % av mennene rammet, er Frankrike blant landene som er mest rammet av skallethet. Det som virkelig endrer seg, er imidlertid oppfatningen av fenomenet. Med medisinske innovasjoner, hårtrender og ærlige personlige beretninger er hårtap ikke lenger tabu, men en akseptert realitet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
