Hvorfor er det så vanskelig å holde på en hemmelighet? Hva psykologi avslører

Å love å tie virker enkelt ... helt til informasjonen begynner å sirkulere i hodet ditt. Mange oppdager da at det å holde på en hemmelighet ikke bare er et spørsmål om skjønn. Psykologi viser at den virkelige utfordringen først og fremst ligger i vår indre verden.

En hemmelighet lever først og fremst i tankene våre.

Vi forestiller oss ofte at det å holde på en hemmelighet innebærer å tie rundt den rette personen. I virkeligheten ligger ikke vanskeligheten utelukkende i denne sosiale innsatsen. Forskning utført av psykologen Michael Slepian , professor ved Columbia Business School, viser at vi tenker på hemmelighetene våre mye oftere enn vi faktisk prøver å holde dem skjult.

Med andre ord, tyngden av en hemmelighet merkes først og fremst i sinnet. Selv når ingen rundt deg blir påvirket av informasjonen, kan den spontant dukke opp igjen i tankene dine. I stille øyeblikk forstyrrer den refleksjonene dine og kan bli en konstant mental tråd. Derfor er det ikke så mye det å tie som er slitsomt, men snarere det å tenke på den om og om igjen.

Hvorfor begynner sinnet å gruble?

Noen opplever dette fenomenet mer intenst. Personlighetspsykologi nevner spesifikt trekket kalt «nevrotisisme», som tilsvarer en større tendens til bekymring og grubling.

Når en person har for vane å analysere sine feil, tvil eller bekymringer, kan en hemmelighet lett bli en del av denne mentale sløyfen. Hjernen prøver å forutse konsekvensene, forestille seg hva som kan skje hvis informasjonen ble avslørt, eller vurdere de moralske implikasjonene.

Denne mekanismen er dypt menneskelig. Sinnet ditt søker rett og slett å opprettholde et visst nivå av kontroll og unngå feiltrinn. Imidlertid kan denne konstante årvåkenheten noen ganger generere stress og gi inntrykk av at hemmeligheten tar opp for mye plass.

Når hemmelighold tynger velvære

Arbeidet til psykologen Michael Slepian og kollegene hans antyder også at hvor ofte du tenker på en hemmelighet kan påvirke ditt generelle velvære. Deltakere som rapporterte at de tenkte på det, hadde ofte en tendens til å oppfatte sitt eget velvære som noe mer skjørt. Dette betyr ikke nødvendigvis at en hemmelighet gjør deg ulykkelig. Det som ser ut til å ha størst innvirkning er den mentale belastningen forbundet med repeterende tanker.

En annen faktor spiller inn: autentisitet. Når du holder viktig informasjon for deg selv, kan det oppstå et lite gap mellom det du vet og det du deler med andre. Hvis du verdsetter oppriktighet i forholdene dine, kan denne stillheten noen ganger skape indre ubehag.

Ikke alle hemmeligheter har samme vekt.

Hemmelighetens natur spiller også en rolle. Mange involverer sensitive saker: personlige feil, økonomiske vanskeligheter, spenninger i forhold eller situasjoner man føler lite stolthet over. Dette innholdet kan gi næring til skyldfølelse eller angst, noe som forsterker grubling.

Faktisk kan selv glade hemmeligheter være vanskelige å holde på. En overraskelse, et spennende prosjekt eller en stor kunngjøring i horisonten skaper ofte intens spenning. Ønsket om å dele gleden din kan da komme i konflikt med løftet om diskresjon. Dette paradokset forklarer hvorfor du kan føle både stolthet over å være med på hemmeligheten ... og et lite indre press.

Det naturlige behovet for å dele

Mennesker er fundamentalt sosiale. Å snakke om sine erfaringer, ideer eller følelser gir næring til relasjoner og støtter mental velvære. Å holde på en hemmelighet går derfor imot denne naturlige dynamikken.

Når du holder tilbake viktig informasjon, fratar du deg selv også et utenfraperspektiv. Du kan ikke be om råd, sette ting i perspektiv eller motta støtte. Denne mangelen på samhandling kan forsterke den emosjonelle byrden knyttet til hemmeligheten.

Forskning på ekspressiv skriving, særlig av psykologen James Pennebaker , viser at det å skrive ned tankene dine kan bidra til å lindre dette presset. Å sette følelsene dine ned på papiret lar deg tydeliggjøre hva du føler uten å kompromittere konfidensialiteten til informasjonen.

Lære å leve med en hemmelighet

Nøkkelen til å håndtere en hemmelighet bedre ligger ikke nødvendigvis i viljestyrke, men i hvordan du håndterer tankene dine. Det er normalt å innse at en hemmelighet streifer hodet ditt. Hovedmålet er å unngå å bli sittende fast i grubling.

Å identifisere tidspunktene når informasjonen dukker opp oftest, huske hvorfor du gikk med på å tie, eller bruke skriving og meditasjon kan bidra til å roe sinnet. Og hvis det noen ganger føles vanskelig å holde på en hemmelighet, sier det ikke noe negativt om deg. Det kan ganske enkelt gjenspeile din følsomhet, ditt behov for tilknytning og din evne til å reflektere dypt over situasjoner.

Til syvende og sist minner psykologien oss om noe viktig: å holde på en hemmelighet handler ikke bare om å tie stille. Det handler også om å lære å la informasjonen forbli i tankene dine ... uten å la den fortære deg.