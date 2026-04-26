Hvorfor føler noen at de alltid er «uheldige», ifølge psykologi?

Du kjenner kanskje noen som sier at de tiltrekker seg uflaks ... eller du føler det kanskje også slik selv. Psykologi viser imidlertid at denne følelsen av ulykke ofte stammer mindre fra faktisk uflaks enn fra hvordan hjernen tolker hendelser. Den gode nyheten er: vår oppfatning er ikke fastlåst.

Hjernen husker lettere det negative

Den første mekanismen som spiller inn er negativitetsbias. Enkelt sagt har hjernen vår en tendens til å legge mer vekt på ubehagelige opplevelser enn på nøytrale eller positive. Et forsinket tog, en ubesvart melding, sølt kaffe på favoritt-t-skjorten din ... disse små tilbakeslagene gir ofte et sterkere inntrykk enn en smidig reise eller en problemfri dag.

Forskere, inkludert Roy Baumeister og kollegene hans, har vist at negative hendelser generelt har en sterkere psykologisk innvirkning enn positive. Som et resultat kan du føle at dårlige ting fortsetter å skje, mens gode tider går roligere.

Når du tror på uflaks ... ser du det overalt

En annen velkjent mekanisme er bekreftelsesskjevhet . Når noen tror de er uheldige, legger de lettere merke til alt som ser ut til å bekrefte den oppfatningen. Går du glipp av bussen? «Selvfølgelig.» Finner du den perfekte parkeringsplassen fem minutter senere? Den detaljen vil sannsynligvis bli oversett.

Hjernen elsker å validere det den allerede tror er sant. Hvis du ser på deg selv som uheldig, risikerer du å mentalt samle alle bevisene som støtter dette, mens du glemmer alt annet.

Følelsen av kontroll forandrer alt

Psykologi refererer også til kontrollplass, et konsept utviklet av Julian Rotter . Det beskriver hvordan vi forklarer hva som skjer med oss. Noen mennesker har en tendens til å tro at livene deres primært avhenger av eksterne faktorer: flaks, skjebne, andre mennesker, tilfeldigheter. Dette omtales som et eksternt kontrollplass.

Andre føler at de kan påvirke hendelser mer gjennom sine valg, handlinger eller holdninger. Når du føler at alt avhenger av ytre krefter, kan det være lettere å føle at du er prisgitt hendelsene ... og derfor plaget av uflaks.

Etter flere tilbakeslag kan motløsheten sette inn.

Psykolog Martin Seligman utviklet teorien om lært hjelpeløshet. Den beskriver hva som kan skje når en person opplever flere negative opplevelser på rad: de ender opp med å tro at de ikke har noen kontroll over hva som skjer med dem.

En mulig konsekvens: mindre vågalitet, mindre innsats, å forutse det verste, eller å gi opp før man i det hele tatt prøver. Dette er ikke mangel på verdi eller evner. Det er en psykologisk mekanisme som kan påvirke hvem som helst etter en vanskelig periode.

"Heldige" mennesker skylder ikke alt til tilfeldighetene.

Psykolog Richard Wiseman studerte konseptet flaks med hundrevis av deltakere. Arbeidet hans tyder på at folk som anser seg selv som heldige ofte tar i bruk atferd som skaper muligheter.

For eksempel kan de være mer åpne for nye ting, mer oppmerksomme på omgivelsene sine og mer tilbøyelige til å gripe uventede muligheter. Med andre ord er flaks ikke alltid et spørsmål om tilfeldigheter: det kan også være knyttet til hvordan du beveger deg gjennom verden.

Hjernen vil ha mening overalt

Hjernen vår elsker å forstå, koble sammen og forklare. Selv når hendelser er fullstendig urelaterte, leter den noen ganger etter en fellesnevner. Tre mindre uventede hendelser i samme uke? Sinnet kan raskt konkludere med at «Jeg har virkelig hatt litt uflaks i det siste.» Når det noen ganger rett og slett er ... et spørsmål om tilfeldigheter.

Kort sagt, det er menneskelig å ha denne følelsen noen ganger. Det betyr ikke at du er dømt til å tiltrekke deg problemer. Ofte gjenspeiler denne følelsen først og fremst naturlige kognitive skjevheter. Å ta et skritt tilbake, legge merke til hva som går bra, og erkjenne ressursene og evnen til å handle kan endre perspektivet ditt. Til syvende og sist er «uflaks» noen ganger mindre en realitet enn en historie hjernen forteller litt for høyt.