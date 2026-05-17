Denne lite kjente mentale styrken sies å være vanlig for de mest profesjonelt «suksessrike» menneskene.

Vi snakker ofte om talent, nettverksbygging eller flaks for å forklare en vellykket karriere. Men en annen, mer subtil nøkkel kan ha langt større vekt. Og den gode nyheten er at den kan utvikles, uavhengig av utgangspunkt. Ifølge Harvard Business Review finnes det en avgjørende mental ferdighet som mange fortsatt undervurderer.

En enkel ... men kraftig ferdighet

I en artikkel i Harvard Business Review deler Tapan Singhel, administrerende direktør i Bajaj Allianz General Insurance, det han anser som den viktigste drivkraften bak karriereutviklingen sin: en «veksttankegang». For ham er det ikke bare et «pluss» på en CV. Det er et viktig grunnlag for å trives i en arbeidsverden i stadig utvikling.

«Veksttankegangen»: ideen som forandrer alt

Dette konseptet ble utviklet av psykologen Carol Dweck ved Stanford University. Det er basert på en enkel idé: ferdighetene dine er ikke fastlåste. De kan utvikles med innsats, erfaring og læring.

Motsatt innebærer et «fastlåst tankesett» å tro at man «enten er begavet eller ikke», «egnet eller ikke for noe». Dette perspektivet begrenser ofte dristighet og fremgang. Et veksttankesett, derimot, forvandler oppfatningen av utfordringer: en vanskelighet blir en mulighet til å lære, ikke et bevis på manglende evner.

Tre konkrete holdninger å ta til seg

Tapan Singhel beskriver tre reflekser for å utvikle denne tankegangen:

Først, unngå å gjemme deg bak omstendigheter. En feil er ikke et mål, men nyttig informasjon for fremgang.

Deretter, aksepter det ukjente. Nye situasjoner kan være ubehagelige, men de er også de rikeste på læringsmuligheter.

Til slutt, tør å be om hjelp. Ingen er ekspert på alt, og fremgang kommer også gjennom kommunikasjon og konstruktiv ydmykhet.

I et profesjonelt miljø preget av raskt utviklende jobber, automatisering og kunstig intelligens, blir denne evnen til kontinuerlig læring uvurderlig. Analyser fremhever at bedrifter i økende grad søker kandidater som kan tilpasse seg og utvikle seg, snarere enn de med ferdigheter som er statiske.

En hjerne som lærer gjennom hele livet

Mennesker med et fastlåst tankesett har en tendens til å unngå nye situasjoner av frykt for å mislykkes. De med et veksttankesett nærmer seg ting annerledes: de ser på enhver feil som en læringsmulighet. Noen tilnærminger oppfordrer til og med til å mentalt erstatte «Jeg mislyktes» med «Jeg har ikke lyktes ennå». Denne enkle frasen åpner opp for et mer konstruktivt og motiverende perspektiv. I denne tankegangen blir fremgang en naturlig prosess, snarere enn et konstant press.

«Veksttankegangen» er også avhengig av nevroplastisitet: hjernen fortsetter å transformere seg med erfaring. Å lære, gjenta og justere ens praksis styrker virkelig nevrale forbindelser. Med andre ord er fremgang ikke et spørsmål om «naturlig talent», men om dynamikk.

La oss avslutte med å huske at det ikke bare finnes én måte å «lykkes profesjonelt» på. Alle har sine egne ønsker, sitt eget tempo og sin egen vei. Suksess handler ikke om rangeringer. For noen ligger det i karriereutvikling. For andre handler det om balanse, kreativitet eller rett og slett gleden av å gjøre arbeid som er i tråd med verdiene deres. Det viktigste er å føle seg bra med det du bygger. Og hvis det du bygger utvikler seg over tid, er det også en form for suksess.