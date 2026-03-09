Holdning kan avsløre mye om personlighet, ifølge en studie.

Psyko
Anaëlle G.
Photo d'illustration : drobotdean/Freepik

Hva om måten vi står på avslørte vår karakter? Forskere har fremhevet sterke sammenhenger mellom kroppsholdning og personlighetstrekk, etter å ha analysert 100 personer fordelt på fire hovedholdningstyper.

Ekstroverte står rakryggede, introverte tilbaketrukne

96 % av personer med det som anses som ideell holdning (rett rygg, justert bekken) og 83 % av de med kyfose-lordose (fremhevet korsryggkurve) fremstår som ekstroverte. Disse profilene fremhever ofte et bilde av selvtillit, med et litt fremoverrettet bekken og en naturlig lordose, en holdning som ofte forbindes med selvsikkerhet.

Motsatt er svaierygg (bekkenet vippet bakover) og flat ryggprofil oftere funnet hos introverte personligheter, noe som gjenspeiler en mer lukket kroppsholdning.

Bekkenet, en mulig indikator på forsikring

Hos ekstroverte personligheter forblir bekkenet ofte oppreist eller litt tiltet forover, noe som fremhever korsryggens kurve og gir et inntrykk av energi. Mer introverte personligheter inntar oftere en lukket holdning: sammentrukne magemuskler, avrundede skuldre, hodet stikker fremover – en konfigurasjon som kan fremme spenninger i rygg eller nakke over tid. Å opprettholde en unaturlig holdning over lengre perioder krever mer muskelinnsats, noe som kan forklare noen tilbakevendende smerter.

Effekten av "maktpositurer"

Noe forskning tyder på at det å opprettholde en dominant holdning – brystet åpent, armene utstrakt – i noen minutter midlertidig kan endre visse hormonelle markører, med en økning i testosteron og et fall i kortisol, stresshormonet. Denne holdningen er noen ganger forbundet med økt selvtillit og større initiativ.

Motsatt har en lukket holdning en tendens til å forsterke følelser av angst eller hemning.

Stress og følelser former også holdningen

Kroppsholdning gjenspeiler ofte emosjonell tilstand. Åpne skuldre og rett rygg forbindes ofte med selvtillit, mens lutende skuldre kan uttrykke mer reserverthet eller sjenanse.

Kronisk stress kan også forverre dårlig holdning og skape en vanskelig syklus å bryte: muskelsammentrekning forårsaker smerte, denne smerten endrer holdningen, og denne forringede holdningen kan igjen påvirke selvoppfatningen.

For noen ekstroverte personer kan det å innta en oppreist holdning øke selvtilliten, humøret og energinivået. For mer introverte personer kan imidlertid en for anstrengt holdning føre til muskeltretthet eller ubehag i kroppen.

Oppsummert er en åpen og selvsikker holdning ofte forbundet med fysiologiske reaksjoner knyttet til selvtillit og energi, mens en lukket holdning lettere holder kroppen i en tilstand av muskelkontraksjon, noen ganger en kilde til spenning eller smerte.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Article précédent
Psykologer anser denne holdningen for å være en av de beste indikatorene på høy intelligens.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Psykologer anser denne holdningen for å være en av de beste indikatorene på høy intelligens.

Intelligens er ikke bare et spørsmål om IQ. For mange psykologer avslører måten en person tenker og stiller...

Hvorfor er det så vanskelig å holde på en hemmelighet? Hva psykologi avslører

Å love å tie virker enkelt ... helt til informasjonen begynner å sirkulere i hodet ditt. Mange oppdager...

Å drømme om edderkopper er ikke ubetydelig: innsikt fra en psykolog

Edderkopper kryper i hodet ditt selv mens du sover. Og vi snakker ikke om den kjekke Spider-Man i...

Å krysse armene, berøre et smykke, glatte ut skjørtet: hva hendene dine utilsiktet kan avsløre

Tror du at du har mestret talen din? Kanskje. Men hendene dine snakker noen ganger sitt eget språk....

Diogenes syndrom: hvordan gjenkjenne tegnene hos en kjær

Diogenes syndrom er en kompleks atferdsforstyrrelse som kan ramme hvem som helst, uavhengig av alder eller sosial bakgrunn,...

Dette personlighetstrekket som rett og slett avsløres gjennom måten man spiser på

Måten du spiser på er ikke bare et spørsmål om smak eller vaner. Det kan også gjenspeile visse...