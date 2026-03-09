Holdning kan avsløre mye om personlighet, ifølge en studie.

Hva om måten vi står på avslørte vår karakter? Forskere har fremhevet sterke sammenhenger mellom kroppsholdning og personlighetstrekk, etter å ha analysert 100 personer fordelt på fire hovedholdningstyper.

Ekstroverte står rakryggede, introverte tilbaketrukne

96 % av personer med det som anses som ideell holdning (rett rygg, justert bekken) og 83 % av de med kyfose-lordose (fremhevet korsryggkurve) fremstår som ekstroverte. Disse profilene fremhever ofte et bilde av selvtillit, med et litt fremoverrettet bekken og en naturlig lordose, en holdning som ofte forbindes med selvsikkerhet.

Motsatt er svaierygg (bekkenet vippet bakover) og flat ryggprofil oftere funnet hos introverte personligheter, noe som gjenspeiler en mer lukket kroppsholdning.

Bekkenet, en mulig indikator på forsikring

Hos ekstroverte personligheter forblir bekkenet ofte oppreist eller litt tiltet forover, noe som fremhever korsryggens kurve og gir et inntrykk av energi. Mer introverte personligheter inntar oftere en lukket holdning: sammentrukne magemuskler, avrundede skuldre, hodet stikker fremover – en konfigurasjon som kan fremme spenninger i rygg eller nakke over tid. Å opprettholde en unaturlig holdning over lengre perioder krever mer muskelinnsats, noe som kan forklare noen tilbakevendende smerter.

Effekten av "maktpositurer"

Noe forskning tyder på at det å opprettholde en dominant holdning – brystet åpent, armene utstrakt – i noen minutter midlertidig kan endre visse hormonelle markører, med en økning i testosteron og et fall i kortisol, stresshormonet. Denne holdningen er noen ganger forbundet med økt selvtillit og større initiativ.

Motsatt har en lukket holdning en tendens til å forsterke følelser av angst eller hemning.

Stress og følelser former også holdningen

Kroppsholdning gjenspeiler ofte emosjonell tilstand. Åpne skuldre og rett rygg forbindes ofte med selvtillit, mens lutende skuldre kan uttrykke mer reserverthet eller sjenanse.

Kronisk stress kan også forverre dårlig holdning og skape en vanskelig syklus å bryte: muskelsammentrekning forårsaker smerte, denne smerten endrer holdningen, og denne forringede holdningen kan igjen påvirke selvoppfatningen.

For noen ekstroverte personer kan det å innta en oppreist holdning øke selvtilliten, humøret og energinivået. For mer introverte personer kan imidlertid en for anstrengt holdning føre til muskeltretthet eller ubehag i kroppen.

Oppsummert er en åpen og selvsikker holdning ofte forbundet med fysiologiske reaksjoner knyttet til selvtillit og energi, mens en lukket holdning lettere holder kroppen i en tilstand av muskelkontraksjon, noen ganger en kilde til spenning eller smerte.