Å lytte til andres samtaler: psykologi tyder denne diskrete refleksen

På en restaurant eller på en benk i T-banen kan du noen ganger ta deg selv i å lytte til samtalebiter. Når stemmer stiger eller par deler intime øyeblikk i stearinlysets lys, skrur du ned hodetelefonene. Andres samtaler blir da en distraksjon i seg selv. Nysgjerrigheten din blir pirret. Denne litt påtrengende vanen gjør deg ikke til en født sladder eller en stalker. Psykologer har en beroligende forklaring.

En refleksjon av overlegen nysgjerrighet

Du oppdager at du plukker informasjon fra nabobordet eller absorberer anekdotiske historier fra vennegjenger på de overfylte togene. Noen ganger er det utilsiktet, og andre ganger er det bevisst. Du anstrenger ørene for å fange opp hver eneste historie rundt deg. Du later som du leser romanen din eller følger rytmen til litt falsk musikk, men i virkeligheten er du fullstendig oppslukt av eventyrene som fortelles av setekameraten din eller de opphetede diskusjonene til et par.

Ørene dine blir til sladderradarer . Selv om disse saftige historiene involverer fullstendig fremmede, kan du ikke la være å følge med. Det har nesten blitt en løpende spøk på sosiale medier. Mange brukere satiriserer denne påtrengende oppførselen.

Så snart en stemme heves eller et litt antydende ord ytres på den andre siden av rommet, vandrer hørselssansen vår og gir etter for fristelsen til å avlytte. Det må sies at disse omgivende samtalene noen ganger er mer underholdende enn en true crime-podkast. Dessuten er denne «Frustrerte fruer»-aktige holdningen ganske universell. Selv om nysgjerrighet sies å være en last, er den dypt forankret i menneskets natur. Noen mennesker har imidlertid en predisposisjon for snoking. Ifølge nevroforskeren Jaak Panksepp kan denne forskjellen forklares med aktiveringen i hjernen vår av en belønningskrets kalt «søkesystemet».

Et tegn på aktiv lytting

Hvis du har en tendens til å infiltrere andres samtaler hørbart og invadere privatlivet til disse anonyme individene, er det ikke bare fordi du liker rampelyset. Nei, det er ikke en psykopatisk strategi eller et nevrotisk ritual; det er rett og slett et eksempel på en mottakelig og følelsesmessig engasjert person. Du tilhører det psykologien kaller et «godt publikum».

«Aktiv lytting er en bevisst og intensjonell handling der man gjør seg fullt tilgjengelig for den andre personen, og lytter til ordene deres med et genuint ønske om å forstå dem uten å dømme», forklarer Christel Petitcollin i Doctissimo . Noen lytter intenst. De ønsker å forstå en historie, legge merke til en detalj eller forutse en situasjon. Det er en selektiv og bevisst lytting: hvert ord analyseres, hver bøyning av stemmen blir en ledetråd.

I motsetning til passiv lytting krever det kognitiv innsats og engasjerer spesifikke oppmerksomhetsbaner. I dette tilfellet er du involvert i en samtale som ikke er ment for deg. Du forblir fysisk avstandsdyktig, men følelsesmessig nær. Og innvendig er det en feiring. Du reagerer stille på hver åpenbaring, noe som er et tegn på kvalitet.

Mellom voyeurisme og emosjonell læring

Å lytte til andres samtaler kan virke påtrengende, men virkeligheten er annerledes. På den ene siden har vi voyeurisme: den skyldige nytelsen av å oppdage intime detaljer, overhøre hemmeligheter eller sammenligne seg selv med andres opplevelser. Denne formen for lytting stammer ofte fra sosial nysgjerrighet, en naturlig impuls med evolusjonære røtter. I våre forfedres samfunn gjorde det å forstå andres forhold og intensjoner det lettere for folk å navigere i gruppen og forutse farer.

På den annen side finnes det en mindre åpenbar, men like reell fordel: emosjonell læring . Ved å lytte nøye til dialoger og interaksjoner, avkoder vi ledetråder om hvordan individer uttrykker følelsene sine, håndterer konflikter eller deler glede. Uten å delta direkte øver hjernen vår på å gjenkjenne toner, uttrykk og relasjonsmønstre. Det er litt som et fritt sosialt laboratorium: vi observerer, analyserer og assimilerer menneskelig atferd, noe som beriker vår empati og emosjonelle intelligens.

Å lytte til andres samtaler er derfor ikke et tegn på dårlige sosiale ferdigheter. Faktisk anbefaler psykologer å gå lenger og etablere kontakt med disse fremmede hvis fullstendige profiler du nå kjenner. Å snakke med fremmede er praktisk talt en form for terapi, ifølge dem.