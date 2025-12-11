Dette nesten glemte navnet gjør et uventet comeback på fødeavdelingene.

Esmée, et gammeldags navn med delikat sjarm, gjør et sterkt comeback på franske fødeavdelinger etter å ha nesten forsvunnet fra registrene. Takket være den myke lyden og lysende betydningen appellerer det til en ny generasjon foreldre som søker originalitet uten ekstravaganse.

Et gammeldags fornavn brakt tilbake på moten

Esmée er avledet fra gammelfransk «esmer» og latinsk «aestimare», og betyr «elsket», «aktet» eller «verdsatt», noe som bidrar til dens popularitet blant foreldre som setter pris på betydningsfulle navn. Det har lenge blitt ansett som sjeldent, men har dukket opp igjen i nyere rangeringer og oppfyller alle kravene til dagens trender: kort, elegant og lett å uttale.

Skyhøy popularitet

Ifølge L'Officiel des prénoms 2026 og INSEE-data hoppet Esmée omtrent tjue plasser på ett år og passerte tusen fødsler i 2024, mens det bare gjaldt noen få hundre babyer på begynnelsen av 2010-tallet. I 2024 nådde det rangering 40 av de mest gitte såkalte kvinnelige fornavnene, samtidig som det beholdt et image av et "annerledes" og raffinert fornavn.

Når kjendiser og TV-serier blir involvert

Trenden ble ytterligere forsterket av sangerinnen Louanes valg av navn til datteren Esmée, noe som ga det betydelig medieeksponering. Karakterer i fiktive verk og TV-serier som bærer dette navnet, sammen med spredningen til andre europeiske land, har sementert populariteten blant foreldre som setter pris på navn som er både moderne og romantiske.

Hvorfor Esmée er så populær blant unge foreldre

Esmée er også tiltalende på grunn av balansen sin: den fremkaller gammeldagse navn uten å virke «gammeldags», og skiller seg ut fra klassikerne uten å være «eksentrisk». Med sin dypt kjærlige betydning – «elsket» – bærer den en sterk følelsesmessig ladning, ideell for foreldre som ønsker å innprente, helt fra navngivningen, et budskap om ømhet og verdi for barnet sitt.

Kort sagt, gjenopplivingen av Esmée illustrerer perfekt hvordan dagens foreldre gjenoppfinner arven av fornavn: ved å trekke på det gamle for å skape noe nytt, og søke følelser like mye som estetikk. Med sin varme betydning og økende popularitet uten å bli overbrukt, ser Esmée ut til å være forutbestemt til en lang og vellykket fremtid.