«Hva forandret livet mitt»: Som 42-åring og tobarnsmor snakker hun om forvandlingen sin

Olivia Drouot, en selvsikker kvinne, tobarnsmor og sertifisert pilatesinstruktør i Paris, har sett livet sitt forvandlet takket være enkle, regelmessige vaner. På Instagram deler Olivia (@oliviadrouot) reisen sin, der hun kombinerer pilates og et balansert kosthold, og viser at ekte forandring kan skje forsiktig.

Pilates, grunnlaget for en «oppfyllende rutine»

For Olivia er Pilates en date med kroppen sin. Hun prioriterer regelmessighet fremfor intensitet: det handler ikke om å dedikere en hel time hver dag, men heller 15 til 25 minutter med fullstendig trening, 5 til 6 ganger i uken. Denne rytmen bidrar til å styrke kjernemuskulaturen, forbedre holdningen og stabilisere leddene – spesielt verdifulle fordeler etter fylte 40.

På Instagram-kontoen sin tilbyr Olivia tilgjengelige rutiner, som for eksempel en 15-minutters økt designet for travle dager. Hun vektlegger variasjon i bevegelser for å oppnå varige resultater samtidig som hun opprettholder interesse og glede. Målet er aldri å sammenligne, men å gjenopprette kontakten med kroppen din og forsiktig integrere bevegelse i livet ditt.

Korte økter for en «ekte effekt»

Kortere økter gir en dobbel fordel: de er mindre psykisk skremmende og passer lett inn i familie- eller arbeidsplaner. En lunsjpause kan dermed bli et øyeblikk med foryngelse og fornyet energi. Ifølge Olivia er Pilates like mye en fysisk trening som en mental praksis: den toner muskler uten å belaste leddene og fremmer større selvinnsikt.

Tallrike attester bekrefter at denne konsistensen, selv med korte økter, gir fleksibilitet og mental klarhet. Det handler selvfølgelig ikke om å følge en modell, men om å finne rytmen som passer deg, respektere dine ønsker, din kropp og ditt daglige liv.

En intuitiv fôring

Regelmessig trening førte naturlig nok til at Olivia revurderte kostholdet sitt. Hun foretrekker fersk, økologisk og ubearbeidet mat, og sørger for en balanse mellom vitaminer, proteiner og mineraler. Av og til kan hun nyte noe godt, og det opplever hun uten skyldfølelse: å nyte en dessert eller en godbit er en del av velværet hennes.

Denne intuitive og konsekvente tilnærmingen støtter restitusjon og forsterker de fysiske og mentale fordelene ved Pilates. Fremfor alt viser den at varig transformasjon ikke er basert på begrensninger eller besettelse, men på å lytte til seg selv og konsekvente enkle valg.

En personlig transformasjon, ikke en universell modell

Olivia Drouots reise illustrerer hvordan nye vaner kan forbedre velvære, energi og holdning. Hun beviser at det er mulig å utvikle seg i sitt eget tempo, selv med et travelt liv som mor. Det er imidlertid viktig å huske at historien hennes ikke er en standard å strebe etter: hver kvinne, hver mor, hver person har en annen kroppstype, timeplan og forhold til trening.

Det er derfor ikke noe press for å tilpasse seg denne typen rutine. Noen vil finne lykke i pilates, andre i dans, gange, yoga eller rett og slett i hvile. Det viktigste er å velge det som gir mening for deg, uten sammenligning eller fordømmelse.

Oppsummert viser Olivia Drouot at pilatesøvelser, intuitiv spising og det å være oppmerksom på kroppen sin kan være gunstig. Det er viktig å merke seg at hver reise er unik, og nøkkelen er å respektere seg selv, kose seg og dyrke vaner som bringer glede og energi til hverdagen.