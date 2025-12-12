En mor oppdager at datteren hennes er en mobber; reaksjonen hennes er sjokkerende.

En video som nylig ble delt på sosiale medier har skapt kontrovers i Frankrike. Den viser en mor som forteller hvordan hun oppdaget at datteren hennes hadde mobbet en klassekamerat. Stilt overfor alvoret i situasjonen valgte hun å ilegge en offentlig og eksemplarisk straff. Reaksjonen hennes har nå utløst en opphetet nettdebatt mellom de som applauderer hennes bestemthet og de som fordømmer den som unødvendig ydmykelse.

En umiddelbar og symbolsk reaksjon

Ifølge morens vitnesbyrd sjokkerte det henne dypt å oppdage mobbingen. Hun forklarte at hun ikke kunne ignorere slik oppførsel og bestemte seg for å konfrontere datteren med realiteten i handlingene sine. Straffen var strukturert rundt tre mål: ansvarlighet, oppreisning og bevissthet.

Jenta måtte kjøpe en gave til klassekameraten hun hadde mobbet, med sine egne penger. Så skulle hun overlevere gaven til ham personlig. Og be henne om unnskyldning foran henne, foreldrene hennes, læreren og til og med andre elever.

For moren var målet med denne tilnærmingen å få datteren til å forstå alvoret i mobbing på skolen og å få henne til å innse effekten handlingene hennes har på andre.

Internettbrukere er delt: mellom beundring og uro

På sosiale medier ble videoen raskt delt og kommentert tusenvis av ganger. Noen roste morens mot og konsistens: «Bra jobbet av denne moren! Når andre foreldre lukker øynene, tar hun grep!» For dem er reaksjonen hennes «et eksempel på foreldreansvar», i en tid der mobbing i skolen er en plage som fortsatt altfor ofte bagatelliseres.

Andre derimot anser straffen som overdreven og kontraproduktiv: «Å irettesette offentlig er respektløst. Det er bedre å gjøre det privat», «Hvis det var datteren min, ville jeg ikke rost henne, men jeg ville heller ikke kjeftet på henne ... Jeg vil heller at hun er på mobbernes side enn de mobbede.» Noen tror at det å ydmyke et barn foran jevnaldrende risikerer å gjøre ting verre ved å gjøre dem til et offer.

Kan alle reaksjonene forstås?

Denne debatten reiser et sensitivt spørsmål: hvordan bør foreldre reagere på mobbehendelser begått av barna deres? Grensen mellom utdanning, bestemthet og vennlighet er tynn. Selv om denne morens tilnærming har den fordelen at den ikke tier om alvorlige hendelser, fremhever den også følsomheten som kreves for å korrigere atferd uten å forårsake skade.

Historien om denne moren og datteren hennes avslører en dyp uro rundt kampen mot mobbing på skolen i Frankrike. Bør vi ilegge strenge straffer for å gjøre en forskjell, eller bør vi prioritere lytting og mekling? Debatten er fortsatt åpen, men én ting er sikkert: i et samfunn der mobbing krever mange ofre hvert år, er det fortsatt viktig å anerkjenne og håndtere problemet – selv om metodene fortsetter å være splittende.