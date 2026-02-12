«Hun vil ikke bli forlatt»: Som 91-åring blir han far og hevder å være et ekstraordinært farskap.

Pierre Sablé, en katalaner bosatt i Pyrénées-Orientales, har blitt far for syvende gang i en alder av 91 år. Sammen med partneren Aïcha, 39, fikk han lille Louisa Maria, den yngste i en familie som inkluderer en eldste datter på 60. Dette «uvanlige» farskapet, avslørt av avisen L'Indépendant , overrasket de rundt ham, men omfavnes med ro av mannen selv.

Fødselen til Louisa Maria og generasjonskløften

Louisa Maria er det syvende barnet til Pierre Sablé (medaljevinner i maratonløpene i New York, Los Angeles og Roma i kategorien over 80), alle født av forskjellige mødre. Hans tidligere døtre er Carole (60), Julie (50), Pauline (35), Céleste (30) og Jeanne (24); en sønn gikk dessverre bort.

Pierre spøker om alderen sin: «Jeg er ikke så gammel, jeg er 91!» Han erter til og med Robert De Niro, som ble far som 80-åring: «Du er banket opp, unnskyld meg, gamle mann.» Han forklarer også at han er veldig tilstede i datterens liv hver dag: «Jeg er alltid sammen med henne, det er flott.»

Reaksjoner fra de rundt ham og Pierres svar

Vennene hans påpekte at selv om Louisa levde til hun ble 100, ville hun bare være 10 år gammel da hun døde. Pierre avfeide disse bemerkningene: «Akkurat i dette øyeblikket dør hundrevis av millioner av mennesker, eller har ulykker, eller [barn] blir forlatt av foreldrene sine. Hun vil ikke bli forlatt; vi skal forberede henne.» Han setter også den mer heftige kritikken i perspektiv: «Folk vil si at det er eksepsjonelt. Kanskje. Det er ikke mitt problem hvis det er eksepsjonelt. Jeg lever!» Aïcha, som lengtet etter et barn etter et første ekteskap som var barnløst, beskriver ham som «en veldig god far, en veldig god ektemann, en veldig god livspartner» og sier at hun er lykkelig.

Familie og mediekontekst

Paret møttes på et skianlegg. Pierre Sablé, som var bonde og senere en dyktig idrettsutøver, forkjemper for en aktiv og optimistisk livsstil, ubekymret for å dømme. Historien deres gikk viralt på sosiale medier, plukket opp av Sud Radio og andre medier, noe som utløste livlige debatter om sent farskap, potensielle arv og familiesykluser.

På X (tidligere Twitter) og Facebook var noen brukere spesielt kritiske: «I den alderen burde du ikke ha barn lenger, det er uansvarlig», eller «Denne babyen kommer til å miste faren sin for tidlig, det er egoistisk.» Andre antydet økonomiske motiver, og nevnte «bekvemmelighetsekteskap» og «arveordninger».

Motsatt var mange kommentarer vennlige og beundrende: «Så lenge han er kjærlig og sunn, bør ikke alder være et hinder», «Alle har rett til å bygge sin familie i sitt eget tempo», eller til og med «Det er en vakker leksjon i frihet og mot i møte med sosiale normer.» Mellom harde dommer og støttende budskap illustrerer denne historien først og fremst hvordan atypiske livsstier fortsetter å utfordre sosiale representasjoner av familie, alder og foreldreskap.

Til syvende og sist illustrerer Pierre Sablés historie et såkalt sent farskap som vekker sterke reaksjoner. Mellom beundring og spørsmål har reisen hans utløst kontrastfylte reaksjoner. Han og partneren hans, Aïcha, bekrefter imidlertid at de opplever denne fødselen med ro, trygge på at de kan tilby Louisa Maria et stabilt og oppmerksomt følelsesmessig miljø.