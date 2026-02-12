Search here...

«Hun vil ikke bli forlatt»: Som 91-åring blir han far og hevder å være et ekstraordinært farskap.

Foreldrerollen
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Freepik

Pierre Sablé, en katalaner bosatt i Pyrénées-Orientales, har blitt far for syvende gang i en alder av 91 år. Sammen med partneren Aïcha, 39, fikk han lille Louisa Maria, den yngste i en familie som inkluderer en eldste datter på 60. Dette «uvanlige» farskapet, avslørt av avisen L'Indépendant , overrasket de rundt ham, men omfavnes med ro av mannen selv.

Fødselen til Louisa Maria og generasjonskløften

Louisa Maria er det syvende barnet til Pierre Sablé (medaljevinner i maratonløpene i New York, Los Angeles og Roma i kategorien over 80), alle født av forskjellige mødre. Hans tidligere døtre er Carole (60), Julie (50), Pauline (35), Céleste (30) og Jeanne (24); en sønn gikk dessverre bort.

Pierre spøker om alderen sin: «Jeg er ikke så gammel, jeg er 91!» Han erter til og med Robert De Niro, som ble far som 80-åring: «Du er banket opp, unnskyld meg, gamle mann.» Han forklarer også at han er veldig tilstede i datterens liv hver dag: «Jeg er alltid sammen med henne, det er flott.»

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av L'Indépendant (@l_independant)

Reaksjoner fra de rundt ham og Pierres svar

Vennene hans påpekte at selv om Louisa levde til hun ble 100, ville hun bare være 10 år gammel da hun døde. Pierre avfeide disse bemerkningene: «Akkurat i dette øyeblikket dør hundrevis av millioner av mennesker, eller har ulykker, eller [barn] blir forlatt av foreldrene sine. Hun vil ikke bli forlatt; vi skal forberede henne.» Han setter også den mer heftige kritikken i perspektiv: «Folk vil si at det er eksepsjonelt. Kanskje. Det er ikke mitt problem hvis det er eksepsjonelt. Jeg lever!» Aïcha, som lengtet etter et barn etter et første ekteskap som var barnløst, beskriver ham som «en veldig god far, en veldig god ektemann, en veldig god livspartner» og sier at hun er lykkelig.

Familie og mediekontekst

Paret møttes på et skianlegg. Pierre Sablé, som var bonde og senere en dyktig idrettsutøver, forkjemper for en aktiv og optimistisk livsstil, ubekymret for å dømme. Historien deres gikk viralt på sosiale medier, plukket opp av Sud Radio og andre medier, noe som utløste livlige debatter om sent farskap, potensielle arv og familiesykluser.

På X (tidligere Twitter) og Facebook var noen brukere spesielt kritiske: «I den alderen burde du ikke ha barn lenger, det er uansvarlig», eller «Denne babyen kommer til å miste faren sin for tidlig, det er egoistisk.» Andre antydet økonomiske motiver, og nevnte «bekvemmelighetsekteskap» og «arveordninger».

Motsatt var mange kommentarer vennlige og beundrende: «Så lenge han er kjærlig og sunn, bør ikke alder være et hinder», «Alle har rett til å bygge sin familie i sitt eget tempo», eller til og med «Det er en vakker leksjon i frihet og mot i møte med sosiale normer.» Mellom harde dommer og støttende budskap illustrerer denne historien først og fremst hvordan atypiske livsstier fortsetter å utfordre sosiale representasjoner av familie, alder og foreldreskap.

Til syvende og sist illustrerer Pierre Sablés historie et såkalt sent farskap som vekker sterke reaksjoner. Mellom beundring og spørsmål har reisen hans utløst kontrastfylte reaksjoner. Han og partneren hans, Aïcha, bekrefter imidlertid at de opplever denne fødselen med ro, trygge på at de kan tilby Louisa Maria et stabilt og oppmerksomt følelsesmessig miljø.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jeg brenner for mote og er alltid på utkikk etter trender som gjenspeiler vår tid. Jeg elsker å observere hvordan folk kler seg, hvorfor de gjør det, og hva mote avslører om oss. Utover catwalken og silhuettene, er det historiene som virkelig fascinerer meg.
Article précédent
«Jeg hadde ikke noe valg»: En mors hjerteskjærende avgjørelse om å redde barna sine på sjøen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Jeg hadde ikke noe valg»: En mors hjerteskjærende avgjørelse om å redde barna sine på sjøen

En mor og hennes tre barn ble strandet på havet etter at båtene deres ble feid bort av...

Studie viser at det å få barn ville forandre forholdet vårt til «avsky»

Å få barn forandrer ikke bare nettene, prioriteringene og organiseringen din; det kan også endre hvordan du opplever...

Komplekser som går i arv fra mor til datter: en usynlig kjede

Fra generasjon til generasjon sniker visse usikkerheter seg stille inn i familiebåndene. Uten å alltid være klar over...

Dette amerikanske paret spurte AI om råd for å få sønnen sin et navn.

Hva om kunstig intelligens kunne hjelpe deg med å velge babyens navn? Det er den litt vanvittige sjansen...

Dette surfeøyeblikket mellom en mor og datteren hennes beveger internettbrukere

En rørende video som nylig ble lagt ut på sosiale medier har utløst en bølge av følelser. Den...

«Fødselsdepresjon finnes»: en mors hjerteskjærende video øker bevisstheten

Liggende i babyens sprinkelse bryter en ung mor sammen under presset: hun plasserer barnet sitt forsiktig trygt før...

© 2025 The Body Optimist