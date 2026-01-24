Search here...

«Ikke få barn»: i tårer advarer hun om vanskelighetene ved morsrollen

Foreldrerollen
Léa Michel
@weatheredanystorm/TikTok

En hjerteskjærende video lagt ut på TikTok av @weatheredanystorm har rørt millioner av internettbrukere de siste dagene. I tårer filmer den unge moren et øyeblikk med ekstrem fortvilelse, og erklærer at det å bli forelder var «den verste feilen i livet hennes».

Et rått og ufiltrert rop om hjelp

Videoen av @weatheredanystorm, filmet i et øyeblikk av ensomhet og åpenbar utmattelse, kaster lys over en sjelden sett virkelighet: den til en mor som er overveldet av den emosjonelle, mentale og fysiske byrden ved å oppdra et barn, muligens autistisk. I videoen sier hun: «Hvis du ikke er klar til å få et autistisk barn eller hva det nå enn måtte være ... ikke få barn.» Hun betror at hun ikke lenger vet hvordan hun skal takle det: «Jeg vet ikke om jeg kan tåle dette resten av livet. Jeg skal ta ham med til faren hans, selv om han ikke svarer, og bare la ham være der i flere dager på dette tidspunktet.» Disse ordene, uttalt i en tilstand av fullstendig utmattelse, har blitt delt mye og fremkalt både medfølelse og refleksjon.

@weatheredanystorm Jeg vet ikke om jeg kan takle dette livet ut. Jeg unngår å ta ham med til faren hans selv om han ikke svarer og bare lar ham være i flere dager samtidig #foryoupage #spectrum ♬ original lyd - Rani

En bølge av støtte … og advarsler

I kommentarfeltet uttrykker mange internettbrukere, ofte foreldre til nevrodivergente barn selv, sin forståelse: «Meld ham inn i barnehage så fort som mulig, du trenger en lur!» eller «Som mor til et autistisk barn ... må du sørge, privat, over hvordan du trodde morsrollen ville være. Så lover jeg deg, det han gjør vil virke mer interessant enn vanskelig.» Noen deler også sine egne erfaringer, og nevner hjelpen de fikk etter å ha kontaktet sosialtjenesten: «Jeg kom akkurat til det punktet. Jeg ringte barnevernet, og de ga meg så mange ressurser.»

Til syvende og sist, selv om @weatheredanystorms video kan ha vært sjokkerende, fremhever den først og fremst et vedvarende tabu: foreldrenes anger, mors utmattelse og det presserende behovet for støtte for alenemødre. Det er en sterk påminnelse om at morsrollen ikke alltid er instinktiv eller rett frem – og at det å snakke om det, uten å dømme, er et første skritt mot større solidaritet.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Voici les 5 meilleures applications pour vivre sa grossesse sereinement

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Bli mor, men hold deg tynn»: hun bryter tausheten om presset som legges på unge mødre

I et samfunn besatt av image, er morsrollen dessverre ikke immun mot estetiske standarder. Fanget mellom presset om...

Innenfor en familie kan dette medlemmet godt være det som utmatter foreldrene mest.

I en familie bringer hvert barn sine egne utfordringer, men det ser ut til at det å være...

Som 17-åring beveger gesten hennes mot moren internettbrukere

Aman Duggal, en 17 år gammel britisk tenåring, skapte nylig overskrifter ved å betale ned hele familiens gjeld...

«Instinktivt morsrollen», en skånsom tilnærming som gjenoppretter forbindelsen mellom mødre og deres natur.

Instinktivt morsrollen oppmuntrer kvinner til å stole på intuisjonen og de naturlige følelsene sine for å gi barnet...

Etter ettbarnspolitikken prøver Kina å øke fødselstallene.

Førtifem år etter å ha innført en drastisk prevensjonspolitikk i landet, står Kina nå overfor en enestående utfordring:...

12 sekunder for å få en baby til å sove? Denne videoen skaper oppstyr

Å legge en baby til å sove på bare 12 sekunder: ideen virker nesten for god til å...

© 2025 The Body Optimist