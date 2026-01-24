«Ikke få barn»: i tårer advarer hun om vanskelighetene ved morsrollen

En hjerteskjærende video lagt ut på TikTok av @weatheredanystorm har rørt millioner av internettbrukere de siste dagene. I tårer filmer den unge moren et øyeblikk med ekstrem fortvilelse, og erklærer at det å bli forelder var «den verste feilen i livet hennes».

Et rått og ufiltrert rop om hjelp

Videoen av @weatheredanystorm, filmet i et øyeblikk av ensomhet og åpenbar utmattelse, kaster lys over en sjelden sett virkelighet: den til en mor som er overveldet av den emosjonelle, mentale og fysiske byrden ved å oppdra et barn, muligens autistisk. I videoen sier hun: «Hvis du ikke er klar til å få et autistisk barn eller hva det nå enn måtte være ... ikke få barn.» Hun betror at hun ikke lenger vet hvordan hun skal takle det: «Jeg vet ikke om jeg kan tåle dette resten av livet. Jeg skal ta ham med til faren hans, selv om han ikke svarer, og bare la ham være der i flere dager på dette tidspunktet.» Disse ordene, uttalt i en tilstand av fullstendig utmattelse, har blitt delt mye og fremkalt både medfølelse og refleksjon.

#spectrum ♬ original lyd - Rani @weatheredanystorm Jeg vet ikke om jeg kan takle dette livet ut. Jeg unngår å ta ham med til faren hans selv om han ikke svarer og bare lar ham være i flere dager samtidig #foryoupage

En bølge av støtte … og advarsler

I kommentarfeltet uttrykker mange internettbrukere, ofte foreldre til nevrodivergente barn selv, sin forståelse: «Meld ham inn i barnehage så fort som mulig, du trenger en lur!» eller «Som mor til et autistisk barn ... må du sørge, privat, over hvordan du trodde morsrollen ville være. Så lover jeg deg, det han gjør vil virke mer interessant enn vanskelig.» Noen deler også sine egne erfaringer, og nevner hjelpen de fikk etter å ha kontaktet sosialtjenesten: «Jeg kom akkurat til det punktet. Jeg ringte barnevernet, og de ga meg så mange ressurser.»

Til syvende og sist, selv om @weatheredanystorms video kan ha vært sjokkerende, fremhever den først og fremst et vedvarende tabu: foreldrenes anger, mors utmattelse og det presserende behovet for støtte for alenemødre. Det er en sterk påminnelse om at morsrollen ikke alltid er instinktiv eller rett frem – og at det å snakke om det, uten å dømme, er et første skritt mot større solidaritet.