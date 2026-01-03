Kritisert for sin foreldrestil, reaksjonen hennes går viralt

Monica Van Houten bor i Merced og oppdrar sin 5 år gamle datter, Lu, som fikk diagnosen «nivå 2 autisme» i 2024. Hun var opprinnelig en innholdsskaper som spesialiserte seg på mote og livsstil, men hun forestilte seg aldri at det å legge ut videoer av datterens hverdag ville bli en så politisk og dypt menneskelig handling. Det hele begynte da hun bestemte seg for å vise frem antrekkene Lu bruker under ABA-terapitimene (anvendt atferdsanalyse).

Når mote møter terapi

Lus timeplan er intens: seks timer med terapi om dagen, fem dager i uken. Disse øktene fokuserer på kommunikasjon, forståelse av enkle instruksjoner og håndtering av visse komplekse atferder. For Monica er ikke målet å skjule vanskeligheten, men å myke den opp. Deretter begynner hun å dele månedlige oppsummeringer av datterens antrekk: fargerike, komfortable og muntre klær, designet som gledesutbrudd i krevende dager.

Lilla gensere kombinert med auberginefargede heklede luer, bevisst overdimensjonerte silhuetter inspirert av Adam Sandler, og klare referanser til Matilda eller Junie B. Jones' verden: hvert antrekk er en hyllest til den frie kroppen, bevegelsen og det personlige uttrykket. Med «Style Monday»-serien inviteres abonnenter til og med til å stemme på ukens antrekk, og dermed forvandle deres terapeutiske rutine til en morsom og kollektiv opplevelse.

Synlighet som forstyrrer… så forener

Kommentarene strømmet inn veldig raskt. Noen internettbrukere dømte, stilte spørsmål ved og kritiserte Monicas oppdragelse, og mente at hun «overdrev» eller «avslørte» datteren sin. Stilt overfor disse reaksjonene innrømmet den unge moren at hun lenge hadde nølt med å offentliggjøre Lus diagnose, av respekt for privatlivet til mannen sin, som selv er autistisk. De vedvarende blikkene og misforståelsene hun møtte offentlig, overbeviste henne om at hun måtte si ifra.

Ifølge henne har mange bare et teoretisk eller stereotypisk syn på autisme. Å vise frem en glad, lærende, noen ganger sliten, men alltid verdig liten jente blir da en måte å gjenopprette en mer nyansert sannhet. Et innlegg publisert 14. juli har over 4 millioner visninger og forvandlet familieberetningen til et virkelig positivt utstillingsvindu for hverdagslivet med autisme.

Lu, utstråler selvtillit

På skjermen fremstår Lu som et livlig barn, komfortabel i sin egen kropp og glad for å delta. Hun poserer, ler og roper sin berømte «Cheese!» til kameraet. Monica beskriver henne som en ball av selvtillit, et barn som blomstrer i sitt eget tempo. Hun forklarer også at Lu ikke legger særlig vekt på klær i seg selv, men setter pris på oppmerksomheten, leken og bekreftelsen disse øyeblikkene gir henne. Utseende blir da ett verktøy blant mange for å styrke selvtilliten og minne oss på at hvert barn fortjener å bli sett på som et helt menneske, ikke som en diagnose.

En innvirkning langt utover skjermene

Videoene fremkaller kjærlige sammenligninger med tegneseriefigurer, men fremfor alt en flom av støttende meldinger. Mange takker familien for å normalisere autisme og vise frem kjærlig, kreativ og uhemmet foreldreroll. Stilt overfor de få negative kommentarene velger Monica og mannen hennes å fokusere på det som betyr mest: datterens velvære.

Dette digitale eventyret beviser at gledelig, respektfull og selvsikker synlighet kan endre oppfatninger. Ved å humanisere autisme og avmystifisere ABA-terapi, minner Monica Van Houten oss om at forskjell ikke er et problem å skjule, men en realitet å forstå og feire.