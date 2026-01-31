Dette amerikanske paret spurte AI om råd for å få sønnen sin et navn.

Hva om kunstig intelligens kunne hjelpe deg med å velge babyens navn? Det er den litt vanvittige sjansen som et par fra Maryland i USA tok.

Et veldig 2.0-stil navnesøk

Som mange vordende foreldre var Sarah og Stephen splittet mellom flere ideer. I stedet for å bla gjennom tradisjonelle navnebøker for babyer, vendte paret seg til teknologi. «Vi så på ChatGPT hvilke guttenavn som passet best til Winkler», fortalte de Baltimore Sun. Etter flere forslag skilte Hudson seg ut. De trengte fortsatt å finne et mellomnavn: noen få søk senere fullførte Oakley bildet.

For de unge foreldrene viste verktøyet seg å være «like morsomt som det var inspirerende». Og selv om det endelige valget er deres, vil dette lille digitale løftet forbli en fin anekdote å fortelle Hudson når han blir eldre.

Årets første baby

Hudson Oakley Winkler ble født 1. januar 2026 klokken 04:20 på Carroll Hospital i Westminster, Maryland. En symbolsk fødsel: han er årets første baby i fylket. Spedbarnet veide 3 kg ved fødselen, ifølge The Baltimore Sun. Enda mer rørende er det at moren hans, Sarah, selv ble født på samme sykehus. «Moren min sa til meg: 'Jeg fødte i akkurat denne korridoren for over 20 år siden'», fortalte hun med en følelsesladet stemme.

En familietradisjon ... og et nikk til fremtiden

Institusjonen feiret fødselen på sosiale medier og erklærte: «En skål for den nye generasjonen og familietradisjonene som fortsetter.» Selv om Hudsons navn ble valgt ved hjelp av teknologi, er historien hans fortsatt dypt menneskelig. Mellom familiearv, stedets symbolikk og et snev av modernitet takket være kunstig intelligens, legemliggjør denne unge gutten, på sin egen måte, koblingen mellom fortid og fremtid.

Innen 2026 er det ikke lenger en usannsynlig idé å bruke kunstig intelligens til å velge et barns navn. For Sarah og Stephen Winkler fungerte ChatGPT som en ledsager i beslutningsprosessen, uten noen gang å erstatte foreldrenes ømhet og intuisjon.