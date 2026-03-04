Å stå opp to ganger om natten for å urinere: et symptom som ikke bør ignoreres

Vi sover fredelig når plutselig blæren vår våkner. Da angrer vi på «kveldsritualet» vårt med urtete og røyk fra sengen til toalettet, men vi tenker ikke nødvendigvis så mye over det. Likevel kan det å stå opp to ganger om natten for å urinere noen ganger tyde på et helseproblem, og da snakker vi ikke engang om helseproblemene ved alderdom.

Tisse to ganger om natten: den merkelige koblingen til pusting

Vi sitter godt i Morfeus' armer når plutselig blæren avbryter drømmene våre. Vi lengter etter bleiedagene, som sparte oss for de konstante doturene. Denne situasjonen er fryktelig irriterende og ganske vanlig. Ofte skylder vi på suppeskålen eller kamilleteen, hvorav bare kruset står igjen på nattbordet . Likevel er det ikke bare et resultat av overdreven væskeinntak eller et tegn på alderdom å urinere mer enn to ganger om natten. Noen ganger er det et stille skrik fra kroppen.

Nokturi, behovet for å stå opp flere ganger om natten for å urinere, ser ut til å være et vanlig problem blant eldre. Folk antar ofte prostataproblemer eller inkontinens uten nødvendigvis å være bekymret. Imidlertid stammer det noen ganger fra mindre åpenbare tilstander som ikke er relatert til denne delen av kroppen, for eksempel diabetes, hjertesvikt eller hypertensjon. Regelmessig urinering to ganger om natten kan i noen tilfeller indikere et søvnforstyrret pustemønster kalt OSAHS. I vitenskapelige termer står dette akronymet, som er ukjent for allmennheten, for obstruktiv søvnapné-hypopnésyndrom.

Søvnapnésyndrom forårsaker gjentatte pustepauser om natten, noe som skaper en slags «stress» på hjertet og lungene. Som et resultat skiller hjertet ut mer ANP, et hormon som får nyrene til å produsere mer urin. Samtidig kan forstyrret søvn redusere utskillelsen av et annet hormon, ADH, som normalt bidrar til å holde på vann om natten. «Dette skaper betydelig negativt trykk i brystkassen, noe som strekker hjertemuskelen og fører til flere biologiske feil», forklarer Dr. Marc Sapène, lungelege og spesialist på søvnforstyrrelser, til Cosmopolitan .

Flere urineringer i løpet av natten: når bør du være bekymret?

Det er viktig å ikke generalisere eller umiddelbart anta det verste. Selvdiagnose er aldri en god idé. Hvis nokturi er sporadisk og bare oppstår etter en kveld med mye drikking eller ekstra store urteteer, er det ganske betryggende. Men hvis det ikke er et tegn på en luftveissykdom, kan det være et tegn på en urinveisinfeksjon . Og i prinsippet kan dette gjenkjennes ved den første vannlatingen, som er smertefull nok til å få deg til å gråte. Personer med en overaktiv blære, som fungerer på motsatt måte av normalt, opplever også disse svekkende turene til toalettet.

Nokturi, i motsetning til de «psykologiske» trangene som gir inntrykk av å «må urinere», tvinger pasientene til å skynde seg på toalettet og risikere å tisse i sengen. Det er vanlig, selv med lavt væskeinntak. Lege bør konsulteres hvis nokturi er ledsaget av andre bekymringsfulle symptomer: smerter eller svie ved vannlating, blod i urinen, overdreven tretthet, hevelse i bena eller intens tørste.

Er det mulig å snu situasjonen for å gjenvinne komforten?

Noen ganger er det nok å bare endre livsstil for å frigjøre deg fra trangen til å urinere. Å spise mindre salt, begrense væskeinntaket etter en viss tid, velge stivelsesholdig mat om kvelden (som er kjent for sine absorberende egenskaper) og heve beina litt er alle enkle justeringer å gjøre, slik at du ikke trenger å forlate sengen fra leggetid til morgen.

Det er selvsagt viktig å forstå årsakene og behandle de underliggende årsakene i tilfeller av kronisk nokturi. Hvis det er en respirasjonsforstyrrelse, vil legen utføre ytterligere tester og foreskrive en spesifikk enhet eller en mandibulær fremføringsenhet.

Å forlate komforten av hjemmet for å gå på toalettet er bare fristende i Disney-filmer. Å urinere flere ganger i løpet av natten er en ubehagelig opplevelse, men noen ganger en avslørende en. Det er bedre å gå til legen uten grunn enn å vente på at problemet skal forverres.