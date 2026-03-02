Sammenlignbar med røykere? Hva en studie om husholdningsprodukter sier

Rengjøring, polering, desinfisering: dette er en del av din daglige rutine. Men visste du at noen husholdningsprodukter kan påvirke pusten din på lang sikt? En stor europeisk studie undersøkte dette spørsmålet, med resultater som gir oss anledning til ettertanke ...

En langtidsstudie som reiser spørsmål

I 2018 publiserte et team av forskere fra Universitetet i Bergen resultatene av en imponerende oppfølging i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine : 6235 europeiske voksne ble observert i nesten tjue år, som en del av ECRHS (European Community Respiratory Health Survey).

Gjennom tre spirometriske undersøkelser utført over tid, målte forskere endringer i deltakernes lungefunksjon. Hovedfunnet deres gjelder kvinner som regelmessig bruker rengjøringsprodukter, enten hjemme eller i et profesjonelt miljø.

Hos disse kvinnene ser nedgangen i respirasjonskapasitet ut til å være litt raskere enn hos de med lav eksponering. Omfanget av denne nedgangen, over en periode på 10 til 20 år, er sammenlignbart med det som observeres hos moderate røykere. Dette er ikke en plutselig effekt, men et gradvis fenomen som utvikler seg over tid.

Hva skjer i lungene?

Hverdagsprodukter – multispray, gulvrens, avkalkingsmidler – frigjør kjemiske gasser når de brukes. Mange inneholder ammoniakk, klor eller kvaternære ammoniumforbindelser. I små doser irriterer disse stoffene bronkialslimhinnene. Gjentatt uke etter uke kan denne eksponeringen bidra til mild kronisk betennelse.

Studien fremhever spesifikt en årlig reduksjon i FEV1 (tvungen ekspirasjonsvolum på ett sekund) på 22,1 ml hos kvinner som utfører husarbeid hjemme, og på 22,4 ml hos profesjonelle rengjøringsarbeidere. Hos kvinner som ikke er utsatt for stråling, er denne reduksjonen anslått til 18,5 ml per år. Tvungen vitalkapasitet (FVC) følger samme trend, med en årlig reduksjon på mellom 13,1 og 15,9 ml avhengig av eksponeringsnivået.

Blant menn er effekten mye mindre uttalt, sannsynligvis fordi de er statistisk sett mindre involvert i vanlige husarbeid i denne kohorten. Dessuten var 85 % av de som utførte rengjøring i husholdningen i studien kvinner.

Et viktig poeng: selv ukentlig bruk av et enkelt produkt, enten det er spray eller ikke, ser ut til å bidra til denne kumulative effekten. Det er de små, gjentatte eksponeringene som betyr noe.

En risiko som lenge har blitt undervurdert

Helsepersonell visste allerede at visse husholdningsprodukter kunne utløse astmaanfall eller umiddelbare luftveissymptomer, spesielt hos rengjøringspersonale. Denne forskningen fremhever en mer stille effekt, ikke nødvendigvis ledsaget av akutte tegn.

Studien viser ikke en signifikant økning i tilfeller av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) på kort sikt. Den målte nedgangen i FVC tyder imidlertid på at endringer i lungevevet kan forekomme over flere tiår.

Til sammenligning opplever storrøykere (mer enn 20 pakkeår) et årlig tap av FEV1 på opptil 27 ml. Rengjøringsprodukter for husholdningen faller innenfor et mellomliggende område, nær det som gjelder moderat tobakkseksponering. Dette bør føre til en revurdering av disse husholdningshandlingene, som ofte oppfattes som ufarlige.

Renslighet og pust kan gå hånd i hånd

Gode nyheter: det handler ikke om å gi opp et rent hjem. Det handler mer om å tilegne seg vaner som er snillere mot pusten din.

Ventilasjon er en viktig refleks. Å åpne vinduene på vidt gap i minst femten minutter under og etter rengjøring bidrar til å fjerne en stor del av de irriterende gassene.

Reduser hyppigheten av spraying, foretrekk flytende formater uten spraying, eller enda bedre, bruk enkle naturlige alternativer som fortynnet hvit eddik eller natron.

Husk å måle nøye: en liten mengde er ofte nok. Bruk av hansker begrenser hudkontakt, og en lett maske kan redusere innånding under mer intensive oppgaver.

Til syvende og sist handler ikke denne studien om å få deg til å føle deg skyldig, men om å informere deg. Ved å justere noen få enkle vaner kan du bevare luftveishelsen din på lang sikt. Å puste fritt når du er 50 eller 60 år er en gave du kan begynne å gi deg selv i dag, uten å ofre komfort eller velvære.