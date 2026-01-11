Denne aktiviteten kan redusere risikoen for demens med 76 %, ifølge en studie.

Hva om en aktivitet som er både vennlig, kunstnerisk og tilgjengelig, kunne bli en viktig alliert i å bevare mentale evner når vi eldes? Det er hva en studie rapportert av Washington Post antyder: regelmessig dansing kan redusere risikoen for demens med 76 %.

En overraskende effekt på kognitiv helse

I flere tiår har forskere utforsket sammenhengen mellom livsstil og hjernens helse. Det var allerede kjent at et balansert kosthold, stimulering av sinnet med spill eller lesing, og regelmessig fysisk aktivitet spilte en rolle i å opprettholde mental funksjon. Men forskning utført av Dr. Trisha Pasricha , professor ved Harvard Medical School, fremhever en mye mindre omtalt faktor: dans.

Ifølge henne har personer som danser flere ganger i uken en betydelig redusert risiko for å utvikle aldersrelatert kognitiv nedgang. Studien er basert på data som går tilbake til 1980-tallet, fra en langtidsoppfølging av en gruppe voksne bosatt i Bronx, USA.

Hvorfor skiller dans seg så mye ut?

Blant et dusin analyserte fysiske aktiviteter (svømming, tennis, gåing osv.), var det bare dans som viste en så sterk effekt på å bevare mentale funksjoner. Det som gjør det unikt, ifølge forskerne, er kombinasjonen av fysisk anstrengelse, koordinasjon, intellektuell stimulering og sosial interaksjon.

Dansing krever at man følger en rytme, forutser bevegelser og noen ganger synkroniserer med en partner, alt til musikk. Disse elementene engasjerer intenst forskjellige områder av hjernen, samtidig som de gir glede og skaper sosiale forbindelser.

Fordeler som strekker seg langt utover hjernen

De positive effektene av dans er ikke begrenset til å forhindre kognitiv svikt. Ifølge det australske helsenettstedet Better Health forbedrer denne aktiviteten:

Kardiovaskulære og respiratoriske tilstander

Muskeltonus og koordinasjon

Balanse og fleksibilitet

Holdning og kroppsbevissthet

Moral og selvtillit

Kvaliteten på sosiale interaksjoner

Med andre ord kan dans bidra til generell velvære, i alle aldre.

En aktivitet tilgjengelig for alle

Gode nyheter: du trenger ikke å være profesjonell danser for å oppleve fordelene. Mange foreninger, studioer og kulturhus tilbyr kurs for voksne nybegynnere, enten det er selskapsdans, latinamerikansk dans, hiphop eller til og med tradisjonelle danser.

Og for de som er mer sjenerte, eller som foretrekker å holde seg hjemme, tilbyr nettvideoer et utmerket inngangspunkt. Plattformer som YouTube er fulle av gratis klasser for trening alene, med en partner eller med familien, alt fra komforten av din egen stue.

Til syvende og sist, etter hvert som nyttårsforsettene blir mange, hvorfor ikke vurdere dans som en velværevane i seg selv? Det kombinerer glede, bevegelse og stimulering, og kan godt vise seg å være en betydelig ressurs for å holde hjernen skarp lenger.