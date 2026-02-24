En kanadisk kvinne overlever et hjerneslag og våkner opp med en uventet aksent

En kanadisk kvinne som fikk hjerneslag i 2023 trodde hun var i ferd med å begi seg ut på en lang vei mot rehabilitering. Etter operasjonen våknet hun opp med en uventet aksent, et sjeldent nevrologisk fenomen.

Et slag etterfulgt av en overraskende stemmeforandring

I november 2023 fikk Tara Livingston, en 56 år gammel kanadisk kvinne, et hjerneslag som forårsaket talevansker. Etter en periode med behandling og medisinsk oppfølging gjennomgikk hun en operasjon nær øyet et år senere.

Selv om operasjonen forløp uten større komplikasjoner, oppsto et uventet fenomen da hun våknet. Ifølge hennes beretning, rapportert av den britiske avisen The Mirror, hadde stemmen hennes fått en russisk aksent, selv om hun aldri hadde lært språket eller bodd i Russland. Hun forklarte at hun ble overrasket over å høre sin egen stemme forvandlet, ute av stand til å gå tilbake til sin opprinnelige intonasjon.

Fremmedaksentsyndrom, en sjelden lidelse

Leger rapporterer et tilfelle av fremmedaksentsyndrom (FAS). Dette er en ekstremt sjelden nevrologisk lidelse, vanligvis som følge av hjerneslag, hodeskade eller annen hjerneskade som påvirker språkområdene i hjernen. Syndromet betyr ikke at personen faktisk snakker et nytt språk. Det involverer snarere en endring i prosodi, rytme eller artikulasjon som skaper inntrykk av en fremmedaksent.

Hjerneslag kan forstyrre hjernekretsene som er involvert i talekoordinasjon. Lignende tilfeller har blitt beskrevet i medisinsk litteratur siden begynnelsen av 1900-tallet, selv om de fortsatt er svært sjeldne. Én publisert oversikt identifiserte færre enn hundre dokumenterte tilfeller over hele verden på den tiden.

En betydelig innvirkning på dagliglivet

Utover den første overraskelsen har denne vokale transformasjonen konkrete konsekvenser. Tara Livingston forklarer at hun jevnlig blir spurt om opprinnelsen sin. Hun sier at noen antar at hun er innvandrer på grunn av aksenten sin. Ifølge henne kompliserer denne situasjonen hverdagen hennes og forsterker følelsen av å ha mistet en del av identiteten sin.

Hun sier hun ønsker å få tilbake sin opprinnelige stemme og har startet med logopedi for å prøve å forbedre uttalen. Spesialister påpeker at utviklingen av fremmedaksentsyndrom varierer fra tilfelle til tilfelle. Noen gjenvinner gradvis sin opprinnelige aksenten, mens for andre vedvarer endringene.

Når hjernen omkonfigurerer talen

Språk er avhengig av et komplekst nettverk av hjerneområder, inkludert Brocas område og andre områder involvert i motorisk planlegging av tale. Selv en lokalisert lesjon kan føre til subtile endringer i artikulasjonen. Ved fremmedaksentsyndrom påvirker endringene først og fremst setningens melodi, stavelseslengden og uttalen av visse konsonanter. For lytteren fremkaller disse endringene en spesifikk aksent, selv om dette ikke er et resultat av språklæring. Denne lidelsen er fortsatt sjelden og er fortsatt gjenstand for forskning for å bedre forstå dens mekanismer.

Kort sagt illustrerer Tara Livingstons historie kompleksiteten i den menneskelige hjernen og de noen ganger uventede konsekvensene av et hjerneslag. Selv om operasjonen gikk bra, våknet hun opp med en uventet aksent, sannsynligvis relatert til utenlandsk aksentsyndrom. Dette er et sjeldent fenomen, vitenskapelig dokumentert, men fortsatt dårlig forstått.