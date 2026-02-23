Denne detaljen i kveldsrutinen din kan påvirke hjertehelsen din

Smyger du deg under dynen etter midnatt uten å tenke så mye over det? Denne lille forsinkelsen, som nå er vanlig i våre hypertilkoblede liv, kan faktisk ha en innvirkning på hjertet ditt. Nyere forskning tyder på at tidspunktet du sovner er nesten like viktig som søvnens varighet.

Din indre klokke, hjertets leder

Kroppen din opererer med en døgnrytme på omtrent 24 timer. Denne biologiske klokken regulerer ikke bare søvn, men påvirker også blodtrykket, blodsukkeret, stoffskiftet og utskillelsen av hormoner som kortisol. Når du regelmessig legger deg etter midnatt, kan denne naturlige rytmen bli desynkronisert fra dag-natt-syklusen.

Denne forstyrrelsen, kalt døgnrytmefeiljustering, fremmer forhøyet kortisol (stresshormonet), mild kronisk betennelse, økt blodtrykk og insulinresistens – alle mekanismer involvert i hjerte- og karsykdommer. Selv om du sover mellom 7 og 9 timer, kan uregelmessige tidsplaner øke den kardiovaskulære risikoen med omtrent 26 %. Derfor er det ikke bare mengden søvn som betyr noe, men også tidspunktet.

De mer eksponerte «kveldskronotypene»

Noen mennesker er naturlig mer våkne om kvelden: de kalles kveldskronotyper, eller natteravner. Ifølge flere storskala studier kan disse profilene ha økt risiko for kardiovaskulære hendelser, som hjerteinfarkt eller hjerneslag.

En analyse fra UK Biobank , som omfatter over 320 000 britiske voksne, indikerer at kveldskronotyper har større sannsynlighet for å ha en lav kardiovaskulær helsescore. En annen europeisk studie med omtrent 88 000 deltakere antyder at det gunstigste søvnvinduet for hjertet er mellom klokken 22.00 og 23.00. Etter midnatt øker risikoen betydelig, med en spesielt markant innvirkning på kvinner. I gjennomsnitt anslås den økte risikoen for hjerteinfarkt eller hjerneslag hos svært sene kronotyper å være rundt 16 % sammenlignet med mellomliggende kronotyper.

Mer enn bare et spørsmål om tid: en livsstil knyttet til

Det er ikke bare det at man legger seg sent. Forskere påpeker at nattugler har større sannsynlighet for å utvise visse ugunstige atferder:

sene eller ubalanserte måltider

stillesittende livsstil

mer skjør søvnkvalitet

høyere blodsukker

Universitetsstudier har også vist at kveldssøvnmønstre kan være mindre effektive til å forbrenne fett, noe som kan bidra til metabolske forstyrrelser. Dette forverres av langvarig skjermtid om kvelden. Blått lys forsinker produksjonen av melatonin, det viktigste søvnhormonet, og holder nervesystemet i en tilstand av årvåkenhet. Som et resultat synker ikke blodtrykket like effektivt om natten, noe som kan belaste det kardiovaskulære systemet over tid. Hjertet ditt trives med regelmessighet. Det fungerer best når rytmene dine er stabile og konsistente.

Gode nyheter: du har reell makt til å handle

Å være et «kveldsmenneske» er verken en feil eller en feil. Kronotypi har en reell biologisk komponent. Imidlertid er omtrent 75 % av den observerte økte risikoen knyttet til modifiserbare faktorer. Dette betyr at du kan iverksette tiltak. Noen få enkle justeringer kan utgjøre en forskjell:

innta faste leggetider og oppvåkningstider

reduser eksponering for skjermer og sterkt lys om kvelden

Velg en lett middag og unngå koffein sent på kvelden.

delta i regelmessig fysisk aktivitet, helst på dagtid

Det handler ikke om å endre rytmen brått, men om å gradvis bevege seg mot større konsistens.

Kort sagt, hjertet ditt jobber for deg hvert minutt av livet ditt. Å gi det et stabilt miljø, med regelmessig og gjenopprettende søvn, er en form for respekt for kroppen din. Du trenger ikke å være perfekt, bare konsekvent. Hjertets helse avhenger noen ganger av subtile detaljer. I kveld er kanskje en av dem rett og slett ... tidspunktet du slår av lyset.