Denne tøyningsrutinen kan hjelpe deg å våkne på 10 minutter

Har du problemer med å gjenvinne energien som det første du gjør om morgenen? Gi kroppen noen minutter før du tar en kopp kaffe. En skånsom tøyningsrutine kan bidra til å vekke musklene, øke energinivået og starte dagen på en god måte.

Vekk kroppen din forsiktig, rett i sengen.

Du trenger ikke å stå opp av sengen for å ta vare på kroppen din som det første om morgenen. Noen få enkle bevegelser kan allerede utgjøre hele forskjellen.

Begynn med en dyp strekk av hele kroppen mens du ligger på ryggen: strekk armene over hodet, stryk beina og strekk forsiktig fra topp til tå i noen sekunder. Denne instinktive bevegelsen, som vi noen ganger gjør naturlig når vi våkner, hjelper med å få kroppen i gang igjen etter flere timer med inaktivitet.

Fortsett med en forsiktig bevegelse: før det ene kneet mot brystet, deretter det andre, uten å rykke. Dette trinnet bidrar til å slappe av korsryggen og gradvis gjenopprette en følelse av mobilitet. To eller tre minutter er nok til å forsiktig komme seg ut av "pause"-modus.

Mobiliser ryggraden din

Når du har reist deg, er det tid for en yoga-inspirert bevegelse: den berømte «katt-kua».

På hender og knær på en matte, veksler du mellom å bøye og bøye ryggen, og koordinerer hver bevegelse med pusten din. Denne enkle sekvensen bidrar til å vekke ryggraden, som ofte er litt stiv etter en natt inaktiv.

Ved å utføre noen få langsomme og komfortable repetisjoner forbedrer du fleksibiliteten i ryggen samtidig som du frigjør oppsamlet spenning. Det er en utmerket måte å starte dagen med en mer avslappet og våken kropp.

Ta vare på beina og hoftene dine

Etter å ha vekket overkroppen, er det på tide å ta vare på underkroppen.

Stå med beina litt fra hverandre, bøy deg forsiktig fremover, mens du holder knærne lett bøyd. La armene slappe av mot gulvet og bruk denne tøyningsbevegelsen til å løsne opp baksiden av bena og ryggen. Du kan deretter gjøre et utfall fremover, og holde det i noen sekunder på hver side.

Denne bevegelsen bidrar til å åpne opp hoftene, et område som kan mangle mobilitet, spesielt når du sitter lenge i løpet av dagen. Målet er ikke å oppnå topp ytelse, men rett og slett å gjenvinne bevegelsesfriheten.

Frigjør skuldrene og nakken

For å fullføre denne ekspressrutinen, bruk noen øyeblikk på overkroppen.

Utfør langsomme skulderrotasjoner, og vipp deretter forsiktig hodet til høyre og venstre for å slappe av i nakken. Ta noen dype åndedrag for å skape en beroligende overgang mellom hvile og starten på dagen.

Disse bevegelsene kan være spesielt behagelige når man våkner, når spenningen ofte er konsentrert rundt skuldre og nakke.

En skånsom rutine som tilpasser seg kroppen din

Det viktigste med morgentøying? Lytt til kroppen din. Hver bevegelse skal være komfortabel og behagelig. Det er ikke nødvendig å tøye for langt: kroppen din forteller deg naturlig sine grenser. Hvis du opplever smerter, vedvarende ubehag eller har et spesifikt leddproblem, er det best å konsultere en helsepersonell.

På bare 10 minutter kan denne milde rutinen bli et ekte øyeblikk av gjenforening med kroppen din. Den er tilgjengelig, gratis og enkel å integrere i hverdagen, og hjelper deg med å starte dagen med større letthet, mobilitet og vitalitet.