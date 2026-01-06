En enkel gest å ta i bruk før du jobber, sittende ned hele dagen (og den er deilig)

Hvis du har en stillesittende jobb og sitter limt til kontorstolen i nesten syv timer i strekk, lider kroppen din i stillhet. Og en kort spasertur i lunsjpausen vil ikke gjøre opp for skaden. For å støtte kroppen din og unngå ytterligere belastning i denne sittende stillingen, bytt ut kaffen med en god kopp varm sjokolade. Kakao er, i tillegg til å være deilig, en god alliert for kontorarbeidere.

Å drikke kakao før en dag med sitting: et uvanlig tips

Vanligvis er en kopp varm sjokolade reservert for koselige ettermiddager under et teppe og regnfulle vintersøndager. Denne trøstende drikken, som uendelig fremkaller barndommens snacks, forbindes oftere med pipelyden fra Netflix enn klikket på et tastatur. Likevel bør du ha en boks med rå kakao i skrivebordsskuffen og starte dagen med en sjokoladeaktig nytelse. Denne drikken er som en eliksir, spesielt når du sitter stille foran en datamaskin fra morgen til kveld. Den er mye mer lovende (og deilig) enn den vannete drikken du får på jobb.

I Frankrike kombinerer mer enn en tredjedel av voksne et høyt nivå av stillesittende atferd med utilstrekkelig fysisk aktivitet. Jobben din kan tvinge deg inn i en passiv holdning: føttene flatt på gulvet og beina limt til setet. Bare musklene i fingrene får konstant trening. Problemet er at kroppen din ikke takler det så bra. Hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes, kreft, fedme, muskel- og skjelettplager og effekter på mental helse – folkehelseorganisasjoner er tydelige på problemet.

Kakao erstatter selvsagt ikke de ti tusen daglige skrittene eller treningen som bryter opp den daglige stresset. Dette beroligende pulveret hjelper imidlertid kroppen aktivt, spesielt når man sitter stille. Det er den herlige konklusjonen i en fersk studie publisert i The Journal of Psychology .

Forbedret blodsirkulasjon for varig komfort

For å gjennomføre studien rekrutterte forskerne 40 menn, alle i utmerket helse og i topp fysisk form. Før de begynte en sittende arbeidsøkt, drakk de alle en kakaodrikk – ikke den typen smaksløkene dine fra barndommen kanskje husker. En autentisk drikk, uendret av noen kjemiske prosesser.

For å bekrefte teorien sin observerte de funksjonen til deltakernes blodårer, og bingo! Etter to timers sitting ble det observert en nedgang i vaskulær funksjon hos alle deltakerne, uavhengig av deres fysiske tilstand. Inntak av en drikk med lavt flavanolinnhold førte også til en nedgang i denne funksjonen, mens en drikk rik på flavanoler opprettholdt vaskulær funksjon på sitt opprinnelige nivå gjennom hele sitteperioden, med målingene som forble stabile eller til og med litt økende. Med andre ord: ekte varm sjokolade, et flavonol-kraftverk, støtter vaskulær helse under langvarig sitting.

Den varme sjokoladen bestemødrene våre pleide å lage, typen med karakter og smak, er ikke bare en avslappende drikk. Det er en «ungdomseliksir» og også en flott oppkvikker for de som trenger mental stimulering. Flavonoidene i kakao øker blodstrømmen til hjernen, noe som fremmer økt årvåkenhet og et klarere sinn. Bare enda en grunn til å nyte denne enkle og trøstende drikken.

Disse matvarene hjelper også stillesittende arbeidere

Å drikke varm sjokolade i det åpne kontorlandskapet er ikke umodent. Nei, det er en ansvarlig gest, et øyeblikk av velvære bare et krus unna. Matcha latte-elskere og kaffeavhengige er kanskje uenige. I studiens detaljer sier forskerne at de brukte 150 mg epikatekin, en type flavonol.

For å nyte disse fordelene ved siden av teen din, kan du også tilsette en generøs håndfull røde bær eller et stort eple. Og for å gi variasjon og unngå en overdose kakao kan du nippe til grønn te, som også inneholder flavonoler.

Kakaopulver er ikke bare for å varme smaksløkene midt på vinteren og tilfredsstille sjokoladesuget på en sunn måte. Det er en god venn for de som jobber hjemmefra. Fra en Disney-tema babyflaske til et krus med «årets ansatt» på, er det bare en skjefull unna.