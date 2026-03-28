Sover lite og holder seg i form: hva DNA kan forklare

Selv om noen trenger å sove gjennom natten og nyte uavbrutt hvile for å føle seg best mulig, kan du sove bare noen få timer og ha grenseløs energi fra morgen til kveld. Du har aldri opplevd å sove lenge, og du har ikke engang søvnmangel. Forskere mener dette er en gave (eller en byrde) fra genetikk.

En genetisk mutasjon er ansvarlig

Venner og familie ser på deg som en romvesen og mistenker at du tar det motsatte av sovepiller. De trenger fem alarmer for å komme seg ut av sengen og stønner irritert for hver ringing . De sover til daggry og får like mye søvn som voksende tenåringer. Hvis de skulle bli reinkarnert, ville de utvilsomt ta form av murmeldyr.

Mens alle andre snorker, er du allerede opptatt med dagen din og med dine gjøremål. Du våkner ved daggry før solen engang står opp, og du har ikke en eneste mørk ring under øynene. Langt fra å være søvnig eller tåkete i hodet , er du helt klar til å gå en tur eller løpe et maraton.

Du har allerede prøvd å sove lenger, i hvert fall for å følge legenes anbefalinger, men uten hell. Det er nesten tortur å vente på madrassen og håpe at Morpheus skal ta deg igjen. Denne nattlige motstanden har imidlertid sine fordeler. Du kommer deg veldig lett etter en søvnløs natt og våkner regelmessig før alarmen, mens andre knapt klarer å holde seg våkne til tross for halvlitere med kaffe .

Og denne egenskapen, som hjalp deg mye i studentårene og på universitetskveldene, er en sjeldenhet. Du tilhører den svært lille prosentandelen (mellom 1 og 3 %) av mennesker som bare trenger seks timers søvn eller mindre. I det vitenskapelige miljøet har dere til og med et kallenavn: «kortsoverne». Årsaken til denne forskjellen? En genetisk mutasjon.

For mye søvn dreper søvnen

Vi hører ofte at du absolutt trenger åtte timers søvn per natt for å være sunn ... men virkeligheten er litt mer nyansert. Forskere har oppdaget at noen mennesker er naturlig programmert til å sove mindre og fortsatt føle seg helt fin. Dette forklarer hvorfor du er like livlig som et insekt mens andre sleper beina.

Dr. Ying-Hui Fu og teamet hans har identifisert sjeldne genetiske mutasjoner som påvirker vår indre klokke, den såkalte døgnrytmen. For eksempel har noen mennesker en variant av et gen som gjør at de kan fungere perfekt med bare seks timers søvn, uten tretthet eller noen negativ innvirkning på helsen. Andre, enda sjeldnere, kan til og med klare seg med bare fire timer per natt.

Men vær advart: disse tilfellene er fortsatt unntakstilstander. Selv om mange sover lite, betyr det ikke nødvendigvis at de kommer uskadd ut av det. For de aller fleste av oss er det ikke uten konsekvenser å redusere søvntiden vår, selv om vi føler at vi «takler det».

Denne informasjonen bør ikke generaliseres.

Selv om noen mennesker ser ut til å ha en naturlig evne til å stå opp tidlig uten å lide resten av dagen, er dette fortsatt unntaket. Det er en superkraft i menneskekroppen, men det er langt fra normen. Du kan være et «morgenmenneske», men sovne litt under ettermiddagssåpeoperaen eller vise tegn til døsighet ved skrivebordet.

I et samfunn som ser på sent oppvoksende som late og roser «mirakelmorgener» – de «velværerutinene» som begynner ved daggry – føler vi oss nesten skyldige for å stå opp klokken åtte. For å etterkomme dette kravet, som ikke gagner natteravner, pålegger vi oss selv en rytme og kondisjonerer kroppene våre, selv om de noen ganger allerede er overbelastet. Det er vår «overlevelsesmodus» som får oss til å tro at vi er «naturkrefter».

Middagstretthet, irritabilitet, konsentrasjonsvansker eller ukontrollerbare sug: Kroppene våre prøver å fortelle oss noe, men vi må lytte. Selv de som ikke trenger mye søvn, bør være oppmerksomme på disse indikatorene for å unngå å forveksle flyktig energi med varig balanse. I stedet for å prøve å gjenskape idealiserte rutiner, er målet å finne vår egen rytme – den som lar oss stå opp uten å streve, komme oss gjennom dagen uten å utmatte oss og sovne umiddelbart.