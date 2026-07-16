Hetebølge: den enkle gesten med tungen som bidrar til å kjøle seg ned

Hetebølgene som rammer store deler av Europa virker uendelige. Og selv om denne trykkende varmen vedvarer, sliter kroppen med å tilpasse seg. For å kjøle seg ned vifter folk med vifter, lager iskjeder og sprayer seg med vanndusj. Denne yogalæreren har imidlertid en annen, mer uvanlig teknikk: hun ruller tungen for å kalibrere kroppen til romtemperatur.

Sītali-pust, en magisk formel for nedkjøling

Hetebølgen er nådeløs og får oss til å føle at vi har havnet i filmen «Groundhog Day». Hver utflukt føles som en ildprøve. Asfalten er som brennende glør, luften er mer kvelende enn ørkenluft, og det minste skritt forvandler kroppene våre til sølepytter. Denne varmen er nesten apokalyptisk. Selv termometeret har ikke lenger nok tall til å måle temperaturen i solen nøyaktig.

Noen velger å holde seg innekrøpet i mørket, mens andre er tvunget til å trosse denne trykkende atmosfæren for å gå på jobb eller holde avtaler. I dette været som smelter plaststoler og er varmt nok til å steke et egg, lengter kroppen etter å migrere til isflakene. Bortsett fra at dagens teknologi ennå ikke lar oss teleportere til et annet kontinent, og heller ikke låse oss inne i en kryogen kapsel.

Så vi klarer oss med det vi har: bærbare vifter, halsvarmere som blåser kjølig luft, spraydufter ... Hver eneste gjenstand, fra et papirmagasin til en koffert, blir også en improvisert vifte. Innholdsskaperen @intuitibelle, som er et forbilde på visdom, har en ganske spesiell teknikk for å senke kroppstemperaturen. Hun lager det som ser ut som en grimase. Yogaentusiaster vet at det er mye mer enn et morsomt uttrykk. Det er et effektivt «yogisk hack» med et navn: Sitali-pust. Et sanskritbegrep som bokstavelig talt betyr «kul».

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Ariana ~ Funksjonell yoga og mobilitet 🤸🏽‍♀️ (@intuitibelle)

En yogainspirert teknikk som er enkel å gjenskape

Vær trygg: du trenger ikke å være ekspert for å prøve denne typen pust, som føles som å ha innebygd klimaanlegg. Det er enklere enn å stå på hodet eller kråkeposituren. Du trenger bare å være fleksibel med tungen for å prøve denne lille munnøvelsen. «Du ruller tungen, du puster forsiktig inn ... og boom: superkjølig luft kommer inn. Som en minivifte i munnen din», forklarer skaperen av denne videoen.

Denne lille tungeforvridningen, som nesten var en utfordring i skolegården den gangen, lar deg føle frisk luft komme inn i kroppen. Det skaper en slags «passasje». For å optimalisere denne bevegelsen puster du sakte inn gjennom dette røret som er dannet med tungen, trekker tilbake tungen og lukker munnen. Deretter puster du forsiktig ut gjennom nesen. Det finnes også en variant for folk som aldri har klart å krølle tungen på denne måten og som tror det er en gave fra naturen. Slik gjør du det for de som har vært fastlåst i en rutine siden barneskolen:

Leppene forblir litt adskilte.

Tennene berører hverandre nesten

Vi puster forsiktig inn gjennom tennene, og produserer en svak plystrelyd.

Pust deretter ut gjennom nesen

Hva det egentlig tilfører kroppen

Det er vanskelig å forestille seg å lage dette uvanlige ansiktsuttrykket på en overfylt t-bane eller midt i en tett folkemengde. Du ville vært redd for å se ut som en komplett kuriositet eller bli feiltolket. Likevel ville det være synd å hoppe over denne lille gesten av frykt for å se latterlig ut eller bli dømt.

Bak denne utfordringen fra tidlig barndom ligger det fremfor alt en terapeutisk grimase som gir dyp gjenklang i kroppen. «Det er en eldgammel pranayama som bidrar til å senke kroppstemperaturen, roe nervene, lindre sinnet (og sterke følelser) og forbedre fordøyelsen», forklarer denne coachen, og beviser at fred verken er en tapt illusjon eller lokket i selvhjelpsbøker.

I tillegg til å få frem vårt indre barn, beviser denne lille tungebevegelsen hvor mye dette organet kan berolige kroppen. For å roe ned vagusnerven , stikker noen velværespesialister til og med ut tungen daglig. Det er et avslapningsritual blant mange andre. Her er en god grunn til å bruke tungen til noe annet enn ferieselfies.