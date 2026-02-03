Bør dette gjennombruddet i kampen mot kreft finansieres? En forskers forespørsel er splittende.

Mariano Barbacid, en fremtredende spansk forsker og pioner i kampen mot kreft, annonserte nylig et stort gjennombrudd i kampen mot kreft i bukspyttkjertelen og sendte en TV-sendt appell om 30 millioner euro i finansiering «for å starte kliniske studier på mennesker». Etter at sykdommen ble fullstendig eliminert hos mus, har imidlertid denne forespørselen splittet opinionen dypt.

Et lovende gjennombrudd (hos mus)

Mariano Barbacid og teamet hans leder CNIOs eksperimentelle onkologigruppe i Spania, og har utviklet en trippelterapi som kombinerer tre legemidler som er rettet mot viktige proteiner (KRAS, EGFR, STAT3). Hos mus forsvant bukspyttkjertelsvulster uten betydelig tilbakefall, selv etter at behandlingen ble avsluttet, og uten alvorlige bivirkninger. Disse resultatene, publisert i PNAS, representerer håp i kampen mot denne ultraaggressive kreften med lav femårsoverlevelsesrate (mindre enn 10 %).

Finansiering, en kolossal utfordring

Mariano Barbacid anslår kostnadene ved å gå over til kliniske studier på mennesker, en kompleks 2–3 år lang prosess som involverer tre samtidige legemidler, til minst 30 millioner euro. Han etterlyser derfor øyeblikkelig støtte, og understreker at «forsinkelser kan koste tusenvis av liv». Selv om det er lovende, påpeker eksperter at «suksesser fra dyr» ikke alltid overføres til mennesker og krever grundig validering.

Kontrovers på sosiale medier

Reaksjonene på nettet har vært lidenskapelige og delte. På den ene siden entusiasme: «En bokser tjener 30 millioner på én eller to kamper. En fotballspiller på et år. Det ville være en skam for menneskeheten å ikke gi 30 millioner til denne mannen for å sette i gang forsøk som kan redde millioner av liv.»

På den annen side er det skepsis: «Alle spør 'hvor er milliardærene?' De vet at det er tull. Menneskelige forsøk ville kostet en milliard. I stedet for å spørre 'hvor skal man investere?', spør deg selv 'hvorfor ikke investere?' Det er det milliardærer gjør.»

Mariano Barbacids appell om 30 millioner euro har utløst en viktig debatt: bør det gjøres massive investeringer i denne trippelterapien for kreft i bukspyttkjertelen, validert i mus, eller bør man avvente ytterligere garantier? Mellom legitimt håp og vitenskapelig forsiktighet understreker denne kontroversen det presserende behovet for å finansiere forskning mot en «stille morder», som potensielt kan redde millioner av liv.