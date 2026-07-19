Thalassofobi: når frykten for havet invaderer ferien din

Mens noen fryder seg over tanken på å ta en dukkert i saltvannet, svømme blant bølgene og hoppe ut i det åpne havet, fryser andre til ved synet av horisonten. Får du panikk så snart føttene dine slipper bakken? Holder du deg nær kysten selv når havet er rolig? Så snart vannet blir mørkt, forestiller du deg umiddelbart det verste? Denne dype frykten for dyphavet har et navn: thalassofobi. Og den er langt fra unik.

Thalassofobi, eller når havet lindrer angst

Mange teller ned dagene til sommerferien, som barn før jul. Mange drømmer om å bade i bortgjemte bukter, å etterligne fisk i asurblått vann med snorkel, å leie katamaraner for å utføre akrobatikk i dette gigantiske bassenget skapt av Moder Natur. I den kollektive fantasien setter havet og havet scenen for sommersesongen og lover en vellykket ferie. Likevel er det folk flest anser som et paradis et våkent mareritt for de som lider av thalassofobi. De er ikke bare stengt ute for denne amfibiske aktiviteten, de opplever ekte ubehag i møte med mørkt vann som på bare noen få knop skifter farge fra gjennomskinnelig asurblått til dypblått.

Bare tanken på å være på en båt på åpent hav, uten å se kysten, sender dem inn i panikk. Og vi snakker ikke om en liten, ustabil fiskerhytte som truer med å kantre ved den minste dønning. Selv en fergeoverfart i mørket kaster dem ut i ubehag. Padlebrett over et hav innhyllet i mystikk, innholdet umulig å fatte, er rett og slett uaktuelt. Å utføre kanonkuler fra en båts stupebrett, til tross for redningsvest og kvelende hete som praktisk talt ber om å være en dukkert, er også utenfor deres evner.

De foretrekker å fylle kryssord på solstolene sine fremfor å begi seg ut i vannet, et sted fullt av hemmeligheter og et yrende mylder av merkelige skapninger. Kanskje du også allerede har funnet på unnskyldninger som «jeg blir sjøsyk» eller «jeg vil ikke bli våt i håret» for å unngå å bli fremtidens inspirasjon for skrekkfilmskapere. I medisinske termer beskriver thalassofobi en intens, irrasjonell og ukontrollerbar frykt for dyphavet. Innsjøer, hav og sjøer fremkaller ikke nytelse, men stress, svetting, svimmelhet og hjertebank.

Symptomer som dukker opp i tilfeller av thalassofobi

Selv om mange studier hevder at havet er et beroligende sted , har det motsatt effekt på de med thalassofobi. For personer som lider av thalassofobi er ferier ved vannet en virkelig prøvelse. Alt minner dem om angsten deres, inkludert reklameplakater for innledende dykkerkurs. For dem er denne enorme vannstrekningen en stor trussel.

Selv om flagget er grønt og havet er tomt for maneter, ser de stadig fare under krusningene. Ofte kalt «feiginger», føler de likevel en ekte indre uro når de ikke lenger kan se bunnen. Stilt overfor en mørk innsjø, et hav som er litt for svimlende, eller til og med bilder fra en dokumentar om koraller eller skipsvrak, kan de oppleve:

Frysninger

Overdreven svetting

Pusteproblemer

Hjertebank

Svimmelhet eller kvalme

Brystsmerter eller en følelse av tetthet

Angstanfall

Hvor kommer denne frykten for store vannmasser fra?

Thalassofobi er en frykt som fortsatt undervurderes. Likevel rammer den flere og flere mennesker. Hvem har aldri mistet motet når de har gått fra den betryggende sanden til det totale intetheten under en rolig svømmetur ? Hvem har aldri hoppet og spurtet til land i full fart da de kjente en tang som streifet mot beinet? Thalassofobi kommer ikke av å se skrekkfilmer som foregår i grumsete vann. I virkeligheten rommer havet en betydelig mengde mørke.

Til dags dato har mindre enn 10 % av havbunnen blitt utforsket av mennesker ... noe som gjør den til fruktbar jord for frykt og fantasi. For mennesker, som hater ubesvarte spørsmål og liker å tyde alt, er det ukjente skremmende. Så naturlig nok, uten synlighet, forestiller vi oss forhistoriske skapninger med skarpe tenner klare til å dra oss ned i avgrunnen. Vi kan ikke la være å finne på katastrofale scenarier. Og dette er bare toppen av dette psykologiske isfjellet. Thalassofobi kan også stamme fra barndomstraumer: en svømmetur som nesten endte med drukning, en utfordring som gikk galt ...

Hvordan gjenopprette kontakten med havet for en fredelig sommer?

Gode nyheter: Thalassofobi er ikke uunngåelig, og det er heller ikke en dom som innebærer å tilbringe hver sommer limt til en solseng, langt fra kysten. Denne frykten, uansett hvor overveldende den er, kan avta hvis du ikke prøver å bekjempe den brutalt. Det er ingen vits i å tvinge deg selv til å dykke ut i åpent hav i morgen eller å gå med på en snorkletur for å «bevise» for deg selv at du er i stand til det. Med fobier fungerer «tordenbolt»-tilnærmingen sjelden.

Den mest effektive tilnærmingen er fortsatt gradvis eksponering. Start med å observere havet fra stranden, gå deretter i vannet opp til anklene, bli vant til bølgenes bevegelse, og fremskritt litt etter litt uten å overskride toleransenivået ditt. Tanken er ikke å opptre eller bli den neste havfruen på Calanques, men å lære å assosiere havet med en følelse av trygghet. Mediebyrået Santé Magazine anbefaler på sin side hypnoterapi for å mentalt projisere seg selv inn i denne verdenen som får tennene til å klapre. Det lovpriser også fordelene med kognitiv atferdsterapi for å erstatte frykt med sinnsro.

Tross alt betyr ikke det å gjenoppta kontakten med havet nødvendigvis å svømme over Atlanterhavet. Noen ganger handler det bare om å dyppe tærne i vannet uten å forestille seg at et sjømonster lurer under skummet.