Fra 65-årsalderen ser det ut til at kvinner har en uventet helsefordel i forhold til menn.

Når det gjelder helse og forventet levealder, er sammenligninger mellom kvinner og menn hyppige. Og med god grunn: biologiske, sosiale og medisinske utviklingstrekk er fortsatt betydelig forskjellige. I Frankrike fremhever en fersk analyse utført av DREES (Direktoratet for forskning, studier, evaluering og statistikk) en interessant realitet: kvinner lever ikke bare lenger, men de tilbringer også flere år med god helse, med funksjonelle og uavhengige kropper. Dette funnet inviterer oss til å se på alder annerledes, og bevege oss utover alarmistiske stereotypier.

Et nytt verktøy for å snakke om kroppen som eldes godt

I lang tid var forventet levealder den primære indikatoren som ble brukt for å måle en befolknings helse. Imidlertid sier det å leve langt ingenting om kvaliteten på disse årene. Det er nettopp for å fylle dette gapet at DREES (Direktoratet for forskning, studier, evaluering og statistikk) har integrert en ny indikator i studiene sine: forventet levealder uten funksjonshemming. Dette verktøyet gjør det mulig å vurdere antall år levd uten store begrensninger, de som hindrer daglige aktiviteter eller uavhengighet.

Takket være denne mer nyanserte tilnærmingen fremstår aldring i et mer komplekst lys. Kroppen blir ikke lenger sett på som en organisme i tilbakegang, men som en alliert som er i stand til å holde ut, tilpasse seg og bevare ressursene sine lenger enn man tidligere har trodd.

Frankrike er ganske godt posisjonert i Europa

Resultatene av denne analysen er oppmuntrende på europeisk nivå. Frankrike er blant de beste landene når det gjelder forventet sunn levealder fra 65 år. Franske menn inntar fjerdeplassen, mens kvinner kommer på tredjeplass.

Denne ytelsen gjenspeiler kvaliteten på helsevesenet, forebyggende politikk og det økende fokuset på generell velvære. Disse tallene tjener som en påminnelse om at aldring ikke bare er en individuell sak, men også en kollektiv. De fremhever en modell der den aldrende kroppen støttes, respekteres og ivaretas.

Kvinner beholder vitaliteten sin lenger

Det er fra fylte 65 år at forskjellen øker ytterligere. Kvinner kan forvente å leve nesten 12 år uten funksjonshemming, sammenlignet med litt over 10 for menn. To år til for å nyte en mobil, kapabel og tilstedeværende kropp. To år hvor uavhengighet, gleden ved å bevege seg, gå ut, skape eller ta vare på seg selv forblir fullt tilgjengelig. Denne forskjellen er observerbar fra fødselen av. I gjennomsnitt lever kvinner mer enn 65 år uten funksjonshemming, mens menn lever litt kortere.

En positiv dynamikk for alle kropper

Gode nyheter: menn blir ikke hengende etter. Deres forventede levealder øker også. Etter tilbakeslaget forårsaket av pandemien, stiger indikatorene igjen. Aldringen blir langsommere, mer skånsom og bedre støttet for hele befolkningen.

Disse trendene minner oss om at alle kropper, uavhengig av kjønn, har kapasitet til å tåle og eldes godt, forutsatt at vi lytter til den, respekterer den og gir den den omsorgen den fortjener.

Til syvende og sist, selv om kvinner kan synes å ha et «forsprang» etter fylte 65, ligger det viktigste budskapet et annet sted: aldring kan være synonymt med helse, uavhengighet og selvtillit. Og dette gjelder alle kropper.