Rydding for å roe ned: hva denne overraskende refleksen avslører

Velvære
Jade Leclerc
Photo d'illustration : Freepik

Å rydde er ikke bare et ork: for mange er det en effektiv måte å håndtere stress og gjenvinne roen på. I en angstfremkallende atmosfære gir det å organisere rommet sitt en følelse av kontroll og mental klarhet. En fersk studie avslører den nære sammenhengen mellom behovet for rydding og psykisk velvære, noe som forklarer denne praksisen i perioder med emosjonell spenning.

Rydde opp: en stressmestringsrefleks

Når stress øker, søker hjernen konkrete handlinger for å redusere angst. Rydding, sortering og orden er en del av denne prosessen, og skaper et roligere miljø. Ifølge en studie fra 2025 av Homebox og Harris Interactive , tror 68 % av franskmenn at det å sette alt på plass hjelper dem å føle seg bedre mentalt. Denne enkle handlingen regulerer følelser, reduserer følelsen av å være overveldet og fremmer konsentrasjon.

Psykologiske mekanismer bak rydding

Å rydde lindrer mental belastning fordi det gir en konkret følelse av kontroll over omgivelsene sine, noe som ofte trues i stressende tider. Å sortere ting og bestemme hva man skal beholde og hva man skal kaste gir en umiddelbar følelse av mestring, noe som øker selvtilliten. Denne prosessen aktiverer også den prefrontale cortex, en hjerneregion knyttet til organisering og velvære.

Effektene på velvære og humør

Folk som rydder regelmessig rapporterer at de føler seg bedre etterpå, med færre negative tanker og større ro. Ved å eliminere visuelt rot begrenser de aktiveringen av det sympatiske nervesystemet, en kilde til spenning. Studien fra Homebox-Harris Interactive fremhever at 57 % av franskmenn opplever en markant følelse av ro etter en ryddeøkt, noe som forsterker koblingen mellom ytre orden og indre fred.

Å rydde opp når man er stresset er ikke bare en vane i hjemmet; det er en kraftig psykologisk mekanisme for å gjenvinne balanse og ro. Denne oppmuntrende praksisen antyder at det å ta vare på omgivelsene sine blir et ekte emosjonelt håndteringsverktøy som er tilgjengelig for alle, og avslører at det å rydde opp ikke er meningsløst, men viktig i tider med usikkerhet og angst.

Jade Leclerc
Jade Leclerc
Jeg er en skjønnhetsredaktør med en lidenskap for alt som har med egenpleie, sminke og ritualer å gjøre som gjenoppretter kontakten med oss selv. Jeg elsker å tyde trender, teste produkter og forstå hva som ligger bak markedsføringsløfter.
