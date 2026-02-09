Denne energiboosten før leggetid er ikke så positiv som den virker.

Mens det er på tide å krype under dynen og si hei til Morpheus, sprudler du av energi. Mens du sleper beina om morgenen, føler du deg fantastisk innen leggetid. Riktignok lar denne nattlige vitaliteten deg ta oppvasken, henge ut klesvasken og fullføre en god del av gjøremålslisten din, men det er et tegn på en indre ubalanse.

Når kroppen kommer ut av synkronisering

I en velregulert kropp følger kortisol, ofte kalt «oppvåkningshormonet», en presis syklus. Det når sin topp om morgenen for å øke energien og avtar gradvis utover dagen, og gir vei til melatonin, søvnhormonet . Når denne rytmen reverseres – når kortisolet stiger om kvelden – sender kroppen falske signaler: vi føler oss fulle av energi akkurat i det øyeblikket vi burde senke tempoet. Resultatet: forsinket innsovning, lett søvn, nattlige oppvåkninger … og kronisk tretthet ved oppvåkning.

Denne reverseringen av hormonsyklusen er litt som indre jetlag. Kroppen vet ikke lenger når den skal hvile eller være aktiv. På lang sikt kan dette forstyrre hele balansen i nervesystemet og øke stress, irritabilitet eller konsentrasjonsvansker.

De vanligste årsakene

Denne ubalansen skjer ikke ved en tilfeldighet. Den skyldes ofte en opphopning av små daglige vaner som holder nervesystemet i beredskap.

Overstimulering om kvelden: skjermer, sosiale medier, jobb-e-poster eller stimulerende serier ... alt som holder oppmerksomheten aktiv hindrer hjernen i å slå seg av. Spesielt blått lys blokkerer den naturlige produksjonen av melatonin.

En middag som er for sent eller for sukkerholdig: et måltid rikt på enkle karbohydrater eller tungt fett forstyrrer blodsukkernivået og får kroppen til å skille ut kortisol for å stabilisere blodsukkeret. Dette er den berømte «energitoppen» som ofte forveksles med et naturlig energiboost.

En forstyrret døgnrytme: å legge seg eller spise til uregelmessige tider, stadig utsette leggetid eller ofte leve i kunstig lys ender opp med å destabilisere hormonsekresjonen om natten.

Et signal å lytte til, ikke å ignorere

Denne «andre pusten» om kvelden er ikke bare en tilfeldighet: det er en advarsel fra kroppen. I hovedsak sier den: «Jeg er utslitt, men jeg vet ikke hvordan jeg skal hvile.» Å ignorere dette signalet forsterker bare den onde sirkelen: jo senere du legger deg, desto høyere forblir kortisolnivåene dine, og desto lettere og mindre gjenopprettende blir søvnen din.

Det første steget er derfor å observere dette øyeblikket med fornyet energi: når inntreffer det? Etter hvilken type dag? Disse ledetrådene hjelper ofte med å forstå hva som utløste det: en tung middag, en lang kveld med skjermtid eller akkumulert stress.

Naturmedisinske råd for å gjenopprette roen

Ro ned tempoet fra slutten av ettermiddagen. Prøv å ikke planlegge noen stimulerende aktiviteter etter klokken 19:00: la kroppens energinivå gradvis synke.

Lag et beroligende ritual. Dempet belysning, oppmerksom pusting, lesing, en avslappende infusjon eller forsiktig tøying, signal til hjernen om at natten nærmer seg.

Spis en tidlig, lett middag. Ideelt sett før klokken 20.00, med fokus på kokte grønnsaker, magert protein og sunt fett (avokado, nøtter, olivenolje).

Unngå skjermer. Bytt ut endeløs rulling på telefonen med et stille øyeblikk fritt for lysstimulering.

Gjenopprett kontakten med din naturlige rytme. Prøv å eksponere deg for dagslys om morgenen og redusere kunstige lyskilder om kvelden for å synkronisere den indre klokken din på nytt.

Så neste gang den kveldens «boost» inntreffer, ikke gi etter for trangen til å rydde i skapene eller starte et nytt prosjekt klokken 23. Ta det som en beskjed fra kroppen din: den trenger regelmessighet, skånsomhet og hvile.