Her er hvor mange ferier du trenger per år for å unngå depresjon, ifølge forskere

Hvem har vel ikke følt en bølge av velvære de første dagene borte fra jobb? Vitenskapen bekrefter at denne følelsen ikke bare er en illusjon: å ta flere pauser i løpet av året beskytter virkelig mot stress og depresjon.

Syv parenteser for å bevare mental balanse

Ifølge flere studier , særlig en fra University of Pittsburgh, er det ideelle antallet ferier for optimal mental velvære ... sju per år. Amerikanske forskere fulgte flere tusen deltakere over flere år og observerte en direkte sammenheng mellom reisefrekvens og psykisk helse. De som tok minst sju ferieperioder – enten lange helger eller lengre turer – hadde 30 % redusert risiko for depresjon.

Kortisolnivåene deres, stresshormonet, var også lavere, og humøret deres var mer stabilt. Disse gjentakende pausene fungerer som «emosjonelle tilbakestillinger», som bidrar til å bryte syklusen av kronisk utmattelse.

De fysiologiske og emosjonelle fordelene med regelmessige pauser

Selv korte ferier har en målbar effekt på kroppen: de senker blodtrykket, forbedrer søvnkvaliteten og styrker emosjonell regulering. Forskere forklarer at det å bare endre landskapet stimulerer hjernens belønningskretser, og øker nivåene av dopamin og serotonin, som er essensielle for godt humør. Utsikten til en ferie, selv en kommende en, er noen ganger nok til å lindre effektene av arbeidsrelatert stress.

Hvorfor flere korte pauser er bedre enn én lang tur

I motsetning til den vanlige oppfatningen om at én lang tur i året er nok til å lade batteriene, viser forskning at det er mer fordelaktig å spre flere korte utflukter utover året. Disse pausene avbryter rutinen og gir mulighet for hyppig rebalansering av døgnrytmen, som ofte forstyrres av overarbeid. En kort pause er derfor å foretrekke fremfor lange måneder uten hvile: det opprettholder mental motstandskraft og langsiktig produktivitet.

Lad opp batteriene uten å nødvendigvis reise langt unna

Det er ikke nødvendig å dra til den andre siden av verden: en enkel digital detox, en helg i naturen eller noen dager i en nærliggende by gir allerede konkrete fordeler. Forskere understreker viktigheten av en psykologisk pause, mer enn den fysiske settingen: å roe ned tempoet, gå, le, eksponere seg for naturlig lys. Disse enkle handlingene bidrar alle til å forhindre utbrenthet.

Disse studiene gjentar dermed et viktig poeng: mental helse opprettholdes ikke bare av prestasjon eller sport, men også av hvile og avslapning. Ferier er ikke en luksus, men en grunnleggende psykologisk og biologisk mekanisme. Selv om syv turer i året kanskje ikke er gjennomførbart, er det allerede gunstig å etablere regelmessige pauser – ekte pauser fra hverdagens stress.