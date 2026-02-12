Search here...

Konsentrasjon, hukommelse, IQ: hvorfor resultatene fra Generasjon Z bekymrer forskere

Velvære
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Anna Shvets/Pexels

Hva om hjernen til yngre generasjoner fungerte annerledes enn de eldres? Nyere arbeid innen nevrovitenskap og utdanning tyder på en overraskende trend: visse kognitive indikatorer ser ut til å være synkende i generasjon Z. Denne utviklingen reiser spørsmål, men den fordømmer ikke en kreativ, tilkoblet og ressurssterk generasjon.

Et banebrytende vendepunkt i utviklingen av kognitiv ytelse

I nesten et århundre hadde IQ-poengsummer og visse kognitive evner målt ved standardiserte tester en tendens til å forbedre seg fra generasjon til generasjon. Forskere observerer imidlertid nå en mulig nedgang, eller til og med en liten nedgang, hos personer født mellom slutten av 1990-tallet og begynnelsen av 2010-tallet.

Hvilke områder er berørt? Vedvarende oppmerksomhet, arbeidshukommelse, leseforståelse, problemløsning og visse generelle IQ-poengsummer. Det er verdt å merke seg at denne endringen skjer selv om tiden som brukes på skolen har økt. Dette tyder på at det ikke er mangel på innsats eller motivasjon, men snarere et dyptgående skifte i det kognitive miljøet.

En hjerne formet av digital teknologi

Generasjon Z er de første som har vokst opp med en smarttelefon i lommen, konstante varsler og umiddelbar tilgang til informasjon. Denne konteksten forandrer måten hjernen brukes på.

Den konstante rullingen av innhold, korte videoer og den raske rekkefølgen av stimuli oppmuntrer til det noen spesialister kaller «kontinuerlig delvis oppmerksomhet». Du er fokusert, men aldri fullt ut. Alltid klar til å bytte til en annen oppgave, et annet varsel, en annen informasjon. Ifølge flere studier kan denne fragmenteringen av oppmerksomhet påvirke arbeidshukommelsen og ytelsen på komplekse oppgaver som krever dyp tenkning og vedvarende konsentrasjon.

Kortformater: et nytt forhold til lesing og læring

Sosiale medier og videoplattformer favoriserer kort, raskt og visuelt innhold. Dette formatet er ikke iboende problematisk, men det endrer kognitive vaner. Når dybdelesing viker for en kontinuerlig strøm av bilder og korte tekster, kan visse mekanismer knyttet til kompleks forståelse og memorering være mindre engasjerte.

Forskning utført hovedsakelig i USA viser en sammenheng mellom intensiv bruk av sosiale medier og lavere kognitive skårer hos ungdom, selv ved relativt moderat daglig bruk. Imidlertid er det viktig å være forsiktig: korrelasjon innebærer ikke årsakssammenheng. Forskerne er fortsatt forsiktige.

Skole i skjermtiden: å finne en balanse

Digitale verktøy har blitt allestedsnærværende i klasserom. Nettbrett, datamaskiner, interaktive plattformer: de tilbyr enestående læringsmuligheter. Noen eksperter mener imidlertid at systematisk og dårlig veiledet bruk kan hindre dybdelæring.

Skjermer kan, på grunn av sin interaktive og noen ganger distraherende natur, avlede oppmerksomheten fra menneskelig interaksjon, dialog, vedvarende lesing og kritisk analyse. Likevel er disse praksisene anerkjent som essensielle for utvikling av resonnement og strukturert tenkning. Utfordringen er ikke å forby teknologi, men å integrere den på en fornuftig måte.

En vitenskapelig debatt som fortsatt er åpen

Det er viktig å nyansere. Ikke alle forskere er enige om tolkningen av disse dataene. Tradisjonelle IQ-tester måler visse former for intelligens, men fanger de virkelig opp ferdighetene som verdsettes i dag?

Generasjon Z viser en bemerkelsesverdig tilpasningsevne, eksepsjonell teknologisk dyktighet, rask informasjonsbehandling og udiskutabel digital kreativitet. Disse svært reelle ferdighetene fanges ikke alltid fullt ut opp av tradisjonelle måleverktøy. Andre sosiale, økonomiske og utdanningsmessige faktorer spiller også inn. Emnet er komplekst og krever nøye analyse.

I lys av disse observasjonene anbefaler flere spesialister en mer bevisst bruk av teknologi: å oppmuntre til lengre lesing, strukturere studieperioder fri for distraksjoner, begrense unødvendig multitasking og fremme direkte menneskelig interaksjon. Generasjon Z er ikke mindre strålende; den utvikler seg rett og slett i et radikalt annerledes miljø. Utfordringen er derfor ikke å kritisere, men å støtte. Fordi hver hjerne, uavhengig av alder, har en bemerkelsesverdig tilpasningsevne – forutsatt at den får de rette forholdene for å trives.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Comment le spa favorise la reconnexion à soi et aux autres

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Svært få mennesker er i stand til det»: denne diskré gesten kan bidra til å lokalisere lyder.

Å bevege ørene frivillig er en av disse diskrete, men likevel fascinerende evnene. Dette talentet, som svært få...

Denne energiboosten før leggetid er ikke så positiv som den virker.

Mens det er på tide å krype under dynen og si hei til Morpheus, sprudler du av energi....

Når man er pensjonert, er det ofte disse livsstilsvalgene man angrer mest på.

Pensjonering markerer ofte en kjærkommen pause, en tid for å puste, se tilbake og omdefinere prioriteringer. For mange...

Hvorfor hopper disse kvinnene tidlig om morgenen? Denne kinesiske trenden er spennende.

I år, 2026, skaper en morgenrutine bølger: noen få minutter med lys som hopper inn i kroppen når...

Spiser man kiwi om kvelden? Studier fremhever fordelene for søvn

Hva om kveldsrutinen din kunne gjøres mildere med et enkelt stykke frukt? Flere og flere tilsetter kiwi på...

Rydding for å roe ned: hva denne overraskende refleksen avslører

Å rydde er ikke bare et ork: for mange er det en effektiv måte å håndtere stress og...

© 2025 The Body Optimist