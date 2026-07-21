Kan månen virkelig påvirke menstruasjonen? Her er hva vitenskapen sier.

Månen har alltid fascinert folk og gitt næring til en rekke oppfatninger, spesielt de som omhandler menstruasjonssyklusen. Med deres nesten identiske varighet er det fristende å forestille seg en sammenheng mellom de to. Men hva sier egentlig vitenskapelig forskning? Svarene er mer nyanserte enn de kan virke.

En tro som har vart gjennom århundrene

Ideen om at månen kan påvirke menstruasjonen er ikke ny. I mange kulturer er himmellegemet assosiert med fruktbarhet, kroppssykluser og femininitet. Denne teorien er spesielt basert på en enkel observasjon: månesyklusen varer omtrent 29,5 dager, mens menstruasjonssyklusen i gjennomsnitt er 28 dager.

I tillegg til dette er det en annen sammenligning som ofte nevnes: hvis månen påvirker tidevannet, hvorfor skulle den ikke ha en effekt på kroppene våre? En hypotese som lenge har blitt ansett som en myte på grunn av mangel på solide vitenskapelige bevis.

En studie vekker debatten på nytt

I 2021 ga et team av tyske forskere ledet av kronobiolog Charlotte Helfrich-Förster ny innsikt. Forskerne studerte data fra 22 kvinner som hadde sporet menstruasjonssyklusene sine i gjennomsnitt femten år.

Analysen deres viser at et synkroniseringsfenomen noen ganger kan forekomme. Hos noen deltakere med sykluser som varte i mer enn 27 dager, så det ut til at menstruasjonen midlertidig samsvarte med månens lys- og tyngdekraftsykluser. Denne korrelasjonen var imidlertid verken konstant eller universell. Den dukket opp med jevne mellomrom og forsvant deretter, uten å følge et identisk mønster fra person til person.

En lenke som ser ut til å falme over tid

Forskere observerte også at denne synkroniseringen blir sjeldnere med alderen. En annen faktor kan også spille en rolle: vår moderne livsstil. Eksponering for kunstig lys, enten det er fra gatelys eller skjermer, kan forstyrre biologiske rytmer som en gang var påvirket av naturlige sykluser. Periodene da synkronisering virket mest uttalt, falt sammen med de lange vinternettene, når måneskinn er mer utbredt.

Konklusjoner som skal tolkes med forsiktighet

Selv om disse resultatene er spennende, lar de oss ikke konkludere med at månen systematisk påvirker menstruasjonen. Studien er basert på et begrenset antall deltakere, og observasjonene varierer betydelig fra person til person. Forfatterne understreker selv at forskning som involverer et større utvalg vil være nødvendig for å bedre forstå disse mekanismene og bekrefte, eller avkrefte, eksistensen av en genuin sammenheng.

Et fascinerende spor, men ikke sikkert

Vitenskapen har til dags dato ikke gitt definitive bevis for månens innflytelse på menstruasjonssyklusen. Noen observasjoner tyder på at sporadisk synkronisering kan forekomme hos noen mennesker, men det er fortsatt periodisk og langt fra utbredt.

Dette spørsmålet (kan månen virkelig påvirke menstruasjonen?) tjener som en påminnelse om at menneskekroppen er kompleks og at mange faktorer, som miljø, lys og biologiske rytmer, kan samhandle på subtile måter. Dette er nok en grunn til å nærme seg disse resultatene med nysgjerrighet ... uten å gjøre en lovende hypotese om til en sikkerhet.