Denne yogastillingen kan bidra til å lindre menstruasjonssmerter.

Menssmerter rammer mange kvinner og kan noen ganger forstyrre dagliglivet. Mens noen søker skånsomme løsninger for å håndtere dem bedre, ser yoga ut til å være et lovende alternativ. Spesielt én stilling, kobrastillingen, har vist oppmuntrende resultater for noen kvinner som lider av menstruasjonssmerter.

Kobraposituren: en skånsom bevegelse for kroppen

Kobrastillingen, kjent som «Bhujangasana» på sanskrit, er en klassisk yogastilling. Prinsippet er? Ligg på magen, plasser hendene under skuldrene, og løft deretter forsiktig overkroppen mens du holder bekkenet i bakken. Denne bryståpningen strekker mageområdet og korsryggen, to områder som ofte belastes under menstruasjon.

Denne stillingen er tilgjengelig for nybegynnere, og krever verken spesialutstyr eller omfattende yogaerfaring. Den kan enkelt integreres i en velværerutine, forutsatt at du lytter til kroppen din og aldri tvinger den.

Hva en studie om yoga og menstruasjonssmerter avslører

Kobraposituren ble studert i en klinisk studie publisert i Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology av forskeren Zahra Rakhshaee. Målet var å evaluere effekten av tre yogapositurer – kobra, katt og fisk – på menstruasjonssmerter.

Studien fulgte 92 unge kvinner i alderen 18 til 22 år som led av primær dysmenoré, det vil si menstruasjonssmerter uten en identifisert gynekologisk tilstand. Deltakerne ble delt inn i to grupper og observert over tre menstruasjonssykluser. Smertenivået deres ble deretter vurdert ved hjelp av en spesifikk skala.

Resultatene viste en reduksjon i smerteintensiteten og varigheten blant deltakerne som praktiserte disse stillingene. Forskerne understreket dermed at yoga kan representere en enkel og tilgjengelig tilnærming for å støtte noen kvinner i å håndtere symptomene sine.

Hvorfor kan denne stillingen gi lindring?

Flere mekanismer kan forklare disse positive effektene. De milde tøyningsøvelsene som utføres under kobrastillingen kan bidra til å slappe av musklene i mage- og korsryggregionen, som ofte er anspente under menstruasjon. Den dype pustingen som er forbundet med yoga spiller også en viktig rolle. Det fremmer avslapning og kan bidra til å bedre håndtere smertefølelsen.

I tillegg er yoga kjent for sine gunstige effekter på stress, som noen ganger kan forsterke oppfatningen av fysisk ubehag. Å bevege seg forsiktig, puste og ta et øyeblikk for seg selv kan derfor bli ekte allierte for noen kvinner i denne perioden av syklusen.

En løsning som ikke passer for alle situasjoner

Selv om resultatene er oppmuntrende, er det viktig å sette dem i perspektiv. Denne studien involverte et begrenset antall deltakere, primært unge kvinner uten kjente gynekologiske tilstander. Kobraposituren kan derfor ikke presenteres som en universell løsning for menstruasjonssmerter.

Noen kvinner vil oppleve ekte lindring gjennom yoga, mens andre ikke vil merke noen endring. Alle kropper er forskjellige, og effektiviteten av denne praksisen kan variere fra person til person. Spesielt i tilfeller av endometriose , adenomyose eller andre gynekologiske tilstander, kan smertene være ekstremt intense og svekkende. En enkelt yogastilling er kanskje ikke nok til å lindre symptomer relatert til en underliggende sykdom. Yoga kan potensielt utfylle medisinsk behandling, men det erstatter ikke en riktig diagnose eller behandling.

Sterke menstruasjonssmerter bør ikke tas lett på.

Det å ha mensen bør ikke nødvendigvis bety lidelse. Selv om noe ubehag er vanlig, bør ikke alvorlig, uvanlig smerte, eller smerter som hindrer deg i å leve normalt, anses som uunngåelig. Hvis du opplever svært smertefulle kramper, menstruasjon som er vanskelig å håndtere, eller symptomer som påvirker dagliglivet ditt, er det viktig å snakke med helsepersonell. Denne smerten kan noen ganger være et tegn på en gynekologisk tilstand, som endometriose, som krever passende behandling.

Kobraposituren kan dermed være en vakker invitasjon til å ta vare på seg selv og gjenopprette kontakten med kroppen sin. Fremfor alt bør den være en del av en prosess med selvlytting: lindring av symptomer, ja, men også søken etter deres opprinnelse når smerten blir for intens.