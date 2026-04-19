Gjentatt nattesvette er et tegn som ikke bør ignoreres.

Fabienne Ba.
Nattesvette er vanlig av og til, men når disse episodene blir hyppige eller forstyrrer søvnen, krever de legehjelp. Nattesvette kan være et tegn på en underliggende lidelse som ikke bør ignoreres.

Hva er nattesvette?

Nattesvette er overdreven svette under søvn, ofte intens nok til å gjennomvåte klær eller sengetøy. De skiller seg fra vanlig nattesvette fordi de oppstår selv i et rom med en behagelig temperatur og kan vekke personen flere ganger om natten.

Ulike årsaker: fra godartede til mer alvorlige

Flere mekanismer kan forklare disse episodene:

  • Hormonelle svingninger, spesielt i overgangsalderen, etter fødselen eller i tilfeller av skjoldbruskkjertelforstyrrelser.
  • Visse infeksjoner, som tuberkulose, HIV eller vedvarende virusinfeksjoner.
  • Farmasøytiske behandlinger, inkludert antidepressiva, antidiabetika eller kortikosteroider.
  • Metabolske forstyrrelser som hypoglykemi, spesielt hos diabetikere som behandles med insulin.
  • Hematologiske sykdommer (lymfomer, leukemier) hvor nattesvette ofte er ledsaget av feber og vekttap.

Når bør du oppsøke lege?

En konsultasjon er nødvendig hvis nattesvette er hyppig, kraftig eller forbundet med andre symptomer som feber, vekttap, hovne lymfeknuter eller vedvarende tretthet. Legen kan deretter henvise deg til passende tester: blodprøver, bildediagnostikk eller hormonell vurdering, avhengig av situasjonen.

Hvordan lindre nattesvette?

I tillegg til medisinsk overvåking kan visse tiltak begrense ubehag:

  • Sov i et kjølig, godt ventilert rom.
  • Velg bomullsklær og lett sengetøy.
  • Unngå fermenterte eller alkoholholdige drikker, koffein og krydrede måltider om kvelden.
  • Håndter stress gjennom avslapningsteknikker eller skånsom fysisk aktivitet.

Et symptom som ikke bør bagatelliseres

Enten det er knyttet til godartede hormonelle årsaker eller en mer alvorlig tilstand, er gjentatte nattesvette et varselsignal fra kroppen. Å identifisere dem tidlig og konsultere en lege kan bidra til å finne årsaken og gjenopprette en mer avslappende søvn.

Gjentatt nattesvette er aldri en enkel plage å ignorere. De kan indikere hormonelle ubalanser, bivirkninger av medisiner eller, mer sjelden, alvorlige sykdommer. Å være oppmerksom på hyppigheten og tilhørende symptomer, samtidig som du tar i bruk passende søvnhygienepraksis, muliggjør tidlig intervensjon og bidrar til å beskytte helsen din. Å konsultere en helsepersonell er fortsatt den beste måten å forstå årsaken og gjenvinne fredelige netter.

Tinnitus: Hvorfor setter Generasjon Z allerede hørselen sin på prøve?

