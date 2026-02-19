Etter en medisinsk hendelse forlot hun sykehuset med fluorescerende grønne øyne.

Det som skulle være en rutinemessig øyeundersøkelse ble til en viral anekdote. Noen minutter senere viste Margerita B. Wargolas (@margoinireland) øyne en uventet fluorescerende grønnfarge, noe som fremkaller overraskelse og latter.

En rutineundersøkelse som tar en uventet vending

Etter en sykehusundersøkelse la Margerita B. Wargola merke til at øynene hennes hadde fått en spesielt sterk fluorescerende grønn fargetone. Scenen, som hun humoristisk fortalte om på Instagram, skapte raskt forbauselse. Hun insisterte mot kameraet og på at det ikke var brukt noe filter. Den uvanlige fargen var helt ekte og et resultat av et produkt som ble brukt under synstesten.

Ifølge hennes beretning forandret alt seg etter at hun hadde dryppet inn en væske som ble brukt til å undersøke øyets overflate. Mens hun blunket, la Margerita B. Wargola merke til et intenst gult skjær i synsfeltet. Forklaringen ble raskt klar: kontaktlinsene hennes hadde absorbert fargestoffet.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Margerita B. Wargola (@margoinireland)

Fluorescein, et vanlig fargestoff i oftalmologi

Det observerte fenomenet forklares med bruken av fluorescein, et fargestoff som ofte brukes i oftalmologiske undersøkelser. Dette stoffet muliggjør påvisning av potensielle hornhinneskader eller vurdering av tårefilmens kvalitet. Under spesifikk belysning avgir det en karakteristisk lys grønn fargetone.

Bruk av fluorescein er standard og generelt trygg praksis. Det vaskes vanligvis raskt bort av tårer. I dette tilfellet var det imidlertid én detalj som endret det visuelle resultatet: kontaktlinsene var ikke fjernet før produktet ble påført. Disse linsene kan absorbere fargestoffet og beholde spor av det lenger.

Hvorfor forble fargen synlig?

Fluorescein kan forårsake vedvarende misfarging når det kommer i kontakt med visse materialer. Myke kontaktlinser er spesielt utsatt for å absorbere væske. Margerita B. Wargola forklarer at det medisinske personalet umiddelbart prøvde å skylle øynene hennes. Til tross for dette forble misfargingen innebygd i linsene.

Uten et ekstra par briller eller andre tilgjengelige briller måtte hun ta dem på igjen for å kunne dra hjem. Margerita B. Wargola, som led av alvorlig nærsynthet, forklarte at hun ikke kunne klare seg uten korrigerende linser. Som et resultat forlot hun etablissementet med fluorescerende grønne øyne som var spesielt synlige i dagslys.

En spektakulær effekt, men uten fare

Selv om utseendet kan være slående, påpeker eksperter at fluorescein er mye brukt og effektene er midlertidige. Misfargingen av selve øyet forsvinner vanligvis i løpet av få timer. I dette tilfellet var det ikke øynene som forble permanent farget, men kontaktlinsene. Margerita B. Wargola demonstrerer til og med i en senere video at den naturlige fargen på irisene hennes gikk tilbake til normalen da linsene ble fjernet. Hun beholdt likevel de tonede linsene som en suvenir fra dette uhellet. Væsken i etuiet har også et grønnaktig skjær, et bevis på at fargestoffet har trengt inn i materialet.

En anekdote som gikk viralt

Utover det medisinske aspektet var det først og fremst den slående fargekontrasten som tiltrakk seg oppmerksomhet på nettet. Mange internettbrukere reagerte, alt fra overraskelse til moro. Denne historien tjener som en påminnelse om at en rutinemessig medisinsk undersøkelse noen ganger kan avdekke uventede, men ikke nødvendigvis bekymringsfulle, funn. Den understreker også viktigheten av å følge instruksjonene gitt før en synstest, spesielt når det gjelder bruk av kontaktlinser.

Til syvende og sist kan det virke som noe tatt ut av en science fiction-film å forlate sykehuset med fluorescerende grønne øyne. I dette tilfellet var det imidlertid rett og slett en reaksjon på et fargestoff som brukes i oftalmologi og absorberes av kontaktlinser. Mer imponerende enn farlig, illustrerer dette uhellet som Margerita B. Wargola (@margoinireland) opplevde hvordan en rutineundersøkelse fungerer og fungerer som en påminnelse om noen enkle forholdsregler. En uvanlig anekdote som, når den første overraskelsen har gitt seg, ender uten helsekonsekvenser.