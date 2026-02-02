Gruer du deg til hver eneste forkjølelse? Denne lidelsen kan være årsaken.

Du tilbrakte en tredjedel av vinteren med nesen begravet i papirservietter, sniffet ravintsara-olje og hostet hele kroppen. Nå som du føler deg bedre, gruer du deg til et tilbakefall og har utviklet de samme besettelsesvanene som Monk. Du ser bakterier overalt og frykter å gjenoppleve den svekkende forkjølelsen om og om igjen. Det kan være en form for hypokondri.

Helseangst, en vanlig frykt

Bakterier har ikke gitt deg mye av en pause i år. Du har nettopp kommet deg gjennom en slitsom influensasesong, preget av frysninger, feber og gjennomgripende symptomer. Du tilbrakte vinteren med å renne nesen, hoste til du var bevisstløs, og kjempe mot disse indre parasittene. Til tross for ti lag med klær, et skjerf, gjentatte kurer med immunstyrkende medisiner og optimale hygieneforholdsregler, bukket du under for de sesongmessige virusene.

Det er bare uflaks. Men nå som du føler deg bedre, klarer du ikke å slutte å tenke det verste. Du er redd for å gjenoppleve de sløve øyeblikkene, med hodet i inhalatoren og Vicks Vaporub-en som drypper ned i halsen. Så redd at du i hemmelighet drømmer om at sterile drakter og latekshansker vil bli det store.

I år er influensaen nådeløs. Det er ikke bare en forbigående kuldegysning som forsvinner like raskt som den kom. Det er en ondartet forkjølelse som holder oss sengeliggende og får oss til å føle oss som grønnsaker. Ikke rart du føler deg litt paranoid. Helsepersonell omtaler dette som helseangst, en avledning av hypokondri. Du er ikke helt på fobisk stadie, men du får panikk så snart halsen kiler eller trettheten overvelder deg.

De umiskjennelige symptomene

Har du noen gang tatt deg selv i å kjenne på halsen, lete etter hovne lymfeknuter eller undersøke deg selv i speilet og forestille deg fantomsymptomer? Dette er absolutt et tegn på helseangst. Du sjekker deg selv flere ganger om dagen og konsulterer internett for å finne svar. Hvis ditt mest verdifulle armbånd er en blodtrykksmåler, og du rekker etter termometeret ved første tegn på hetetokt, lider du sannsynligvis av denne moderne lidelsen.

«Det varierer fra person til person og avhenger av tilstanden som bekymrer personen mest, og den bekymringen kan endre seg», forklarer Dr. Spelman , psykolog og klinisk leder ved Private Therapy Clinic. Hvordan kan du vite om frykten din er urimelig? Her er noen vanlige tegn hos personer som lever med helseangst:

Besatt av kroppstegn: å være overdrevent oppmerksom på små sanseinntrykk som lett ubehag, en føflekk i endring eller til og med en litt raskere hjerterytme enn vanlig.

Tvangsmessig søken etter svar: å konsultere Google for å forstå et symptom, lese medisinske artikler i det uendelige eller granske hver minste variasjon i helsen din.

Gjentatte kontroller: måling av puls, kontroll av temperatur eller overvåking av blodtrykket oftere enn nødvendig.

Konstant behov for beroligelse: å ringe slektninger, oppsøke leger eller be om helseattester for å berolige sinnet.

Vedvarende frykt til tross for betryggende resultater: selv etter en medisinsk undersøkelse som viser at alt er i orden, vedvarer bekymringen.

Dette øker helseangsten

Som spesialisten forklarer, forsterket denne helseangsten, som nå har blitt en del av medisinsk sjargong, seg på høyden av Covid-19-krisen. Og siden den tiden med kirurgiske masker, håndsprit og sosial distansering har den blitt nærmest kronisk. Imidlertid forverrer de angstfremkallende nyhetsartiklene som dramatiserer enhver sykdom, stadig minner oss om økningen i krefttilfeller og gir oss illusjonen om å være dømt til å mislykkes med hver overskrift, bare denne mentale uroen. Selv når de ikke direkte angår din personlige situasjon, har de en tendens til å øke indre spenninger.

Å ha alle verdens medisinske ressurser lett tilgjengelig kan virke betryggende ... helt til du støter på verst tenkelige scenario. Et søk etter symptomer kan raskt føre til alarmerende hypoteser, spesielt for de som er tilbøyelige til å forutse det verste. Å gå til legen annenhver dag i håp om at de vil kurere plager som bare eksisterer i hodet ditt er imidlertid ikke den beste tilnærmingen. Dr. Spelman anbefaler en mer omfattende tilnærming: kognitiv atferdsterapi (CBT). Det kurerer ikke det usynlige, men det avgiftar deg fra negative tanker og avvenner deg fra skadelige overbevisninger.

Hvis du får panikk over hver minste hoste som om den skulle være dødelig, er det helseangst. Og med noen få gode strategier kan du bryte denne onde sirkelen. Tanken er selvsagt ikke å la deg selv forfalle eller kutte båndene med legen din, men heller å resonnere med frykten din.