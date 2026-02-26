Passer denne avslappende posituren, som er populær på TikTok, virkelig for alle?

Liggende på ryggen med beina loddrett inntil en vegg: «Viparita Karani»-posituren har samlet millioner av visninger på TikTok. Presentert som «en rask motgift mot stress og tunge bein», virker den enkel, tilgjengelig og nesten magisk: men passer den egentlig for alle kroppstyper og alle helsetilstander?

En yogastilling som gikk viralt

Viparita Karani, bokstavelig talt «bena mot veggen», er en holdning fra tradisjonell yoga. Det er en skånsom inversjon: du ligger på ryggen og plasserer beina over hjertehøyde, hvilende mot en vegg. I motsetning til mer tekniske stillinger som skulderstående, regnes denne som passiv og mer tilgjengelig.

På sosiale medier blir det ofte beskrevet som et essensielt velværeritual. Ti minutter om dagen skal visstnok være nok, ifølge noen videoer, for å øke sirkulasjonen, slappe av nervesystemet og gi en umiddelbar følelse av letthet. Bildet er tiltalende: deg, matten din, en vegg og et øyeblikk for å gjenopprette kontakten med kroppen din.

Et løft for tunge bein

Fra et fysiologisk synspunkt er ikke ideen absurd. Ved å heve beina bruker du tyngdekraften til å legge til rette for venøs retur, det vil si blodstrømmen tilbake til hjertet. Etter en lang dag stående eller sittende kan dette bidra til å redusere hevelse og ubehag midlertidig.

Medisinske institusjoner som Cleveland Clinic påpeker at det å heve beina midlertidig kan lindre følelsen av tunge ben. Dette er imidlertid et komforttiltak, ikke en medisinsk behandling. Holdningen kan gi en behagelig følelse, men den erstatter ikke behandling for vedvarende sirkulasjonsproblemer. Kroppen din setter noen ganger pris på disse enkle pausene. Å gi den noen minutter liggende kan gjøre en forskjell.

Den virkelige hemmeligheten: å puste

«Wow»-effekten som ofte rapporteres etter denne posituren kommer ikke utelukkende fra benposisjonen. Den er i stor grad knyttet til konteksten du praktiserer den i: ro, stillhet, dyp pusting.

Langsom, kontrollert pust aktiverer det parasympatiske nervesystemet, som er ansvarlig for avslapning. Forskning rapportert av American Psychological Association viser at dype pusteøvelser kan redusere stress og fremme ro.

Med andre ord, det er kanskje ikke bare veggen som får deg til å slappe av, men det å gi deg selv et øyeblikk med bevisst pause. Holdningen blir da et beroligende rammeverk for å senke tempoet, lytte til pusten din og slippe løs spenninger.

En holdning som ikke passer alle

Til tross for den tilsynelatende milde fremtoningen er Viparita Karani fortsatt en inversjon. Og inversjoner, selv små, anbefales ikke for alle. Enkelte inverterte stillinger kan midlertidig øke det intraokulære trykket.

Personer som lider av glaukom, for eksempel, bør derfor unngå denne typen holdning eller søke legehjelp.

På samme måte er det best å konsultere helsepersonell før du praktiserer regelmessig i tilfeller av ukontrollert hypertensjon, hjertesykdom eller livmorhalsproblemer.

Hvis du opplever ubehag, uvanlig trykk i hodet, nakkesmerter eller svimmelhet, må du ikke ignorere disse tegnene. Kroppen din prøver å fortelle deg noe: å lytte til den er en handling av selvrespekt.

Kort sagt, «beina oppe i veggen»-posituren kan være et lite ritual for å lette belastningen på beina og roe ned sinnet. Men som enhver velværepraksis som er populær på nettet, fortjener den å bli vurdert i sin kontekst. Det som fungerer for én person, fungerer ikke nødvendigvis for en annen. I stedet for å blindt følge en trend, tilpass den til dine egne behov. Hvis denne posituren får deg til å føle deg bra og helsen din tillater det, nyt den til fulle. Ellers finnes det utallige andre måter å ta vare på deg selv på.