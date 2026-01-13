Hvordan «dvale» kan redde din mentale helse

Om vinteren misunner du i hemmelighet bjørner, som har privilegiet å gå i dvale uten å måtte rettferdiggjøre seg selv. Du skulle gjerne trukket deg tilbake til ditt koselige hiet og bare åpne øynene igjen neste vår. Denne sosiale tilbaketrekningen er ikke bare noe for kaldblodige dyr; det er også en viktig avgjørelse for mental helse. Dvale er et velværeritual du kan begynne å praktisere i dag.

Dvalemodus, et sjeldent rost livreddende ritual

Etter julestemningen lengter du etter mer ro og fred. Du drømmer sannsynligvis om å tilbringe resten av vinteren pakket inn i et teppe, dypt inne i ditt koselige reir, og bare komme frem når varmere vær kommer. Gode nyheter: du trenger ikke å ha tykk pels eller være medlem av bjørnefamilien for å gå i dvale.

Hvis biologitimene dine er litt uklare, la oss friske opp hukommelsen din. Dvalemodus er et fascinerende biologisk fenomen. Det er en overlevelsesstrategi som brukes av noen dyr for å komme seg gjennom vinteren når det er kaldt og mat er knapp. Dvalemodus er en periode med nærmest livsviktig sløvhet. For oss, en sosial art dømt til drinker etter jobb, teambuilding-aktiviteter og ukentlige happy hour, er det den ultimate hvilen.

I motsetning til bjørner og murmeldyr har du en jobb å gjøre, sosiale forpliktelser og WhatsApp-grupper å holde deg opptatt med. Så ideen er ikke å sove uten stopp i to måneder, men å spare energi og roe ned tempoet. Mennesker, selv de mest siviliserte, ser for seg dvale på sin egen måte, med dampende krus, et mykt teppe, en tykk bok og en flatskjerm-TV. Bortsett fra at denne sosiale dvalen blir mislikt og feilaktig tolket som latskap eller depresjon. Beviset? Du kan ikke avslå en invitasjon uten å komme opp med en spinkel unnskyldning. Likevel er dvale, i ordets mildere forstand, nødvendig for ditt indre velvære.

Å gå i dvale for å bevare seg selv: innsikt fra en psykolog

Å gå i dvale er først og fremst en handling av selvbeskyttelse, en gest for egenomsorg . Ikke fornærme dine festglade venner og nattuglekolleger. Mellom de overveldende nyhetene, det dystre været og den mentale overbelastningen kan du føle behov for å isolere deg selv. Dette er ikke et tegn på nød, og det er heller ikke et vanlig symptom på introverte; det er et utmerket terapeutisk initiativ. Denne «nedetiden» er egentlig ikke nedetid i det hele tatt: den gir rom for introversjon, helbredelse og gjenoppbygging.

«Vi kan også trekke en parallell med dannelsen av en puppe; det er et lukket rom hvor vi forvandler oss. Det er et overgangsrom, en periode med kontemplasjon, litt som når vi blir eldre», forklarer klinisk psykolog Marion Blique i Marie Claire . Dvale er ikke en periode med tomhet, men snarere en fase med personlig gjenforening. Eksperten bruker til og med eksemplet med bjørnen, som ikke bare snorker i en haug med grener. Den slapper av, men forblir våken. Det er akkurat det du trenger: å distansere deg fra samfunnet uten å bli en sur eremitt.

Menneskelig dvale: en brukerhåndbok

Dvalemodus tar mange former. Noen føler behov for å låse seg inne på rommene sine og se på nostalgiske serier i lang tid, mens andre tar den radikale avgjørelsen om å dra på et velværeretreat eller gjennomføre en digital detox. Det finnes ingen riktige eller gale måter å gjøre det på. Målet er først og fremst forebygging snarere enn kurering. Så lytt til kroppen din og følelsene dine. Så snart du når grensen din, trekk deg tilbake til din egen boble.

Informer dine kjære på forhånd for å berolige dem og unngå spontane gisselsituasjoner. Ved å bli advart, vil venner og familie sannsynligvis være mer fornuftige med å gå ut og ikke presse deg til å ta en drink under dekke av å «hjelpe» deg. «Til syvende og sist handler denne vinterdvalen om å gjenerobre ditt indre rom slik at du bedre kan ta vare på det», påpeker psykologen nesten filosofisk.

Dyr har mye å lære oss om velvære og prioriteringer. Dvale er ikke bare en fjern fantasi; det burde være en medisinsk resept, en automatisk respons når alt i livene våre går for fort.