Denne pillen, som er ment å øke libido etter overgangsalderen, skaper kontrovers.

Mens menn har vært i stand til å øke lysten og utløse en seksuell respons i årevis med den berømte blå pillen, hadde kvinner ingen tilsvarende på markedet. Nå har de som går inn i overgangsalderen og ønsker å gjenvinne en "jenteaktig libido" sin egen go-to Viagra. Selv om intim nytelse ikke kjenner noen alder, er dette laboratorieproduserte afrodisiakumet ikke nødvendigvis universelt populært.

Det du trenger å vite om denne «rosa pillen» som alle snakker om

Det er et legemiddel som det medisinske miljøet hyller som en «mini-revolusjon». Addyi, en mannlig ekvivalent til Viagra , er beregnet på kvinner i overgangsalderen under 65 år som ønsker å «starte motoren på nytt» og gjenvinne kontrollen over sin svekkende libido. Denne pillen, som en gang var forbeholdt kvinner i overgangsalderen, er nå tilgjengelig for et bredere publikum og lover et mer levende sexliv. Dette initiativet ble muliggjort takket være Food and Drug Administration, det amerikanske byrået som er ansvarlig for folkehelse.

Det er ikke lenger et mysterium: effektene av overgangsalderen er godt dokumentert. Overgangsalder er ikke bare noen få hetetokter og opphør av menstruasjon. I denne avgjørende tiden, som markerer slutten på en æra og begynnelsen på en ny, går kvinnekropper noen ganger i "standbymodus". De justerer parameterne sine, omprogrammerer seg selv og er ikke lenger like responsive som før. Det som en gang fikk dem til å skjelve, skjelve og føle at de koker, gjør dem nå likegyldige. I tillegg til denne biologiske virkeligheten kommer tørrhet i skjeden, redusert energi, humørsvingninger og intim smerte. Ifølge en rapport fra datingappen Adam & Eve opplever 43 % av kvinner en reduksjon i libido i overgangsalderen.

Denne «rosa pillen», angivelig mer effektiv enn ingefæreliksirer og maca-avkok, sies å hjelpe kvinner med lav libido med å opprettholde lysten og «kompensere» for påståtte kroppslige funksjonsfeil. Det er imidlertid ikke en tryllestav. I motsetning til Viagra, som mekanisk retter ut en manns penis, påvirker Addyi nevrotransmittere, inkludert serotonin, «feel-good»-hormonet.

Et tilleggskrav eller et svar på et reelt behov?

Selv om redusert libido ikke er en tragedie i seg selv, langt mindre en anomali som må korrigeres, representerer det for noen kvinner ekte psykisk lidelse. Intimitetsspesialister omtaler dette som hypoaktiv seksuell lystforstyrrelse (HSDD). Ønsket om å få kontakt med en kjær er absolutt tilstede, men kroppen reagerer ikke og forblir upåvirket av alle kjærtegn, selv de mest uimotståelige. Det er her Addyi viser seg å være spesielt nyttig: fordi den adresserer en følelse av ubehag, ikke en norm eller prestasjonspress. Denne pillen, som ligner et intimt drivstoff, kan hjelpe 1 av 10 kvinner som er rammet av denne lidelsen, ifølge International Society for Sexual Medicine.

Utover det rent medisinske aspektet, legger helsespesialister også vekt på den symbolske dimensjonen ved denne pillen i SELF . Ifølge dem utfordrer Addyi den vanlige misforståelsen om at kvinners sexliv brått tar slutt i overgangsalderen, som om begjær hadde en utløpsdato.

At den kom på markedet sent, sammenlignet med Viagra, som har vært tilgjengelig på resept siden 1998, gjenspeiler det utbredte stigmaet rundt kvinnelig nytelse. «Å tilby dette alternativet er en avgjørende anerkjennelse av at nytelse er viktig for modne kvinner», sier Dr. Rahman, «både for deres livskvalitet og deres generelle helse.» Denne pillen må imidlertid ikke bli et «vanlig» legemiddel, foreskrevet vilkårlig for å opprettholde et aktivt sexliv eller forfølge et ideal om ungdom.

En medisin som skal tas med forsiktighet.

Hver opplevelse er unik. Ingen kvinner opplever overgangsalderen på samme måte. Noen merker det knapt, mens andre føler seg som fremmede i sin egen kropp. Utover å vekke mistanke er denne medisinen, som konkurrerer med Viagra, fortsatt et konsentrert kjemikalie. Dessuten er det umulig å finne det reseptfritt. I USA, det eneste landet som godkjenner det, kreves det resept for å få det.

De som er mest berørt nøler også med å svelge en pille som er direkte rettet mot hjernen deres og manipulerer hormonene deres. Ifølge spesialister er det ikke en mirakelkur som er ment å forhekse kroppen eller jukse på nytelse; det er en medisin som krever en personlig tilnærming. Mens mange kvinner allerede tar p-piller i årevis og lider av bivirkningene, risikerer Addyi å forlenge denne dårlige vanen.

Kjernen i saken er dette: å gjøre pillen til et alternativ, aldri en skjult forpliktelse. Fordi sann fremgang ikke bare ligger i eksistensen av en medisin, men i friheten kvinner får til å bestemme, uten sosialt eller medisinsk press, hva de ønsker å gjenoppdage, utforske eller legge bak seg.