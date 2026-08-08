Disse yogastillingene hjelper deg med å frigjøre spenninger etter en arbeidsdag

Stiv nakke, anstrengte skuldre, en rygg som trenger litt oppmerksomhet: etter en lang dag på jobb kan det være lurt å roe ned tempoet i kroppen. Noen få skånsomme yogastillinger kan bidra til å skape et øyeblikk med avslapning, uten noe press for å prestere. Omtrent 15 minutter kan være nok til å gi deg selv en pause.

Start med å få kolonnen i gang igjen

Etter flere timer i samme stilling, hjelper katt-ku-posituren med å gradvis gjenvinne mobiliteten. Start på hender og knær, med hendene under skuldrene og knærne under hoftene. Når du puster inn, bøy ryggen forsiktig. Når du puster ut, rund ryggraden og før haken litt mot brystet. Gjenta dette omtrent ti ganger, sakte og forsiktig, med fokus på flyt snarere enn dybde. Tanken er ikke å "korrigere" kroppen din, men rett og slett å tilby den litt bevegelse etter en dag som ofte er veldig statisk.

Gi korsryggen en pause

Fra en stilling på alle fire, trekk gradvis hoftene tilbake mot hælene og strekk armene foran deg for å gå inn i barneposituren. Pannen kan hvile på gulvet hvis det er komfortabelt. Hold deg i denne posituren i ett til to minutter, pust naturlig og uten å prøve å gå dypere enn det føles komfortabelt. Hvis hoftene dine forblir langt fra hælene, kan en pute gi ekstra komfort. Denne posituren kan være en skikkelig overgang mellom arbeidsdagen og kvelden, forutsatt at det er en hyggelig opplevelse for deg.

Gi plass til hoftene

Langvarig sitting kan gjøre at du føler deg stiv rundt hoftene. Sommerfuglstillingen gir en skånsom måte å mobilisere dette området på. Mens du sitter, før fotsålene sammen og la knærne åpne seg naturlig til sidene. Hvis du ønsker det, kan du lene overkroppen litt fremover. Det er ikke nødvendig å presse med knærne eller prøve å senke deg ytterligere: bare la stillingen utvikle seg med pusten. Ett til to minutter kan være nok til å ta deg tid til å føle hva som føles bra.

Bena mot veggen: et forsiktig brudd

Trenger du nesten ingenting å gjøre? Ligg på ryggen og plasser beina inntil en vegg, så komfortabelt som mulig. Armene kan forbli langs sidene. Denne stillingen, som ofte settes pris på etter en lang dag med stående eller sittende, gir først og fremst et øyeblikk med ro og hvile. Hold deg i denne stillingen i noen minutter, opptil fem eller ti hvis det passer deg. Igjen, dette er ikke en "mirakel"-stilling: noen vil sette stor pris på den, andre mye mindre.

Avslutt med en komfortabel vri

Til slutt legger du deg på ryggen og fører det ene kneet mot deg. La det deretter forsiktig rulle til motsatt side, mens du ser til den andre siden hvis det fortsatt er komfortabelt. Hold skuldrene så avslappede som mulig. Ett minutt på hver side er tilstrekkelig. Vridningen skal forbli forsiktig: det er ikke nødvendig å prøve å gå langt eller oppnå en intens tøyningsfølelse.

Kort sagt, denne lille rutinen kan bli et hyggelig ritual på slutten av dagen, men den passer ikke nødvendigvis for alle, og effekten kan variere fra person til person. En holdning som er komfortabel for noen kan være ubehagelig for andre. Den beste veiledningen er derfor hvordan du føler deg. Hvis du har rygg-, nakke- eller kneproblemer, er gravid eller har leddproblemer, er det best å konsultere en helsepersonell før du starter.