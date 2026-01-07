Ved en ulykke er dette setet i bilen det som ville reddet flest liv.

Når vi setter oss inn i en bil, tenker vi sjelden på sikkerheten vår når vi velger sete. Av vane, komfort eller ren refleks foretrekker vi at fronten ser veien, eller et sidesete bak for å hvile hodet mot vinduet. En vitenskapelig studie viser imidlertid at et annet sete, ofte oversett, faktisk er det tryggeste av alle.

Det mest oversette ... og tryggeste stedet

Ifølge data samlet av Lucas Waldenback , medgründer av Zutobi, en plattform for føreropplæring, gir midtsetet bak best sjanse for å overleve i en kollisjon. En studie fra 2009 fant at passasjerer i denne posisjonen har 46 % større sjanse for å overleve i en dødsulykke sammenlignet med de foran. Selv når man bare vurderer baksetene, vedvarer fordelen: midtsetet gir 13 % mer sikkerhet enn de ytre setene.

Hvorfor forskjellen? Det er et spørsmål om ingeniørkunst.

Hemmeligheten ligger i kjøretøyets geometri og hvordan det absorberer støt. Ved en kollisjon er områdene foran og bak utformet for å deformere og spre støtenergien – det som kalles «deformasjonssoner». Midtersetet bak er plassert nøyaktig der det punktet som er lengst unna alle disse sårbare områdene, noe som reduserer kraften fra støtet betydelig for passasjeren som sitter i det. Enkelt sagt, enten det er en front-, side- eller bakkollisjon, forblir dette setet det mest sentrale, og derfor det minst utsatte.

Men vær forsiktig, én detalj forandrer alt

Denne fordelen gir bare mening hvis passasjeren bruker sikkerhetsbeltet riktig. Og det er der problemet ligger: studier viser at personer som sitter i baksetet har fem ganger større sannsynlighet for å glemme å feste seg. Som et resultat av dette, i tilfelle en kollisjon, er de utsatt for alvorlige, til og med dødelige, skader, noe som fullstendig opphever fordelene med dette tryggere området.

Sikkerhet er en vanesak.

Som Lucas Waldenback minner oss om: «Det finnes ikke noe slikt som et helt trygt sete, bare tryggere oppførsel.» Den beste måten å beskytte deg selv på er å bruke sikkerhetsbelte konsekvent uansett hvor du sitter – selv på korte turer.

Moralen i historien er at neste gang du setter deg i en bil, bør du huske på dette: selv om midtsetet bak kanskje ikke alltid virker det mest komfortable, er det ifølge tallene fortsatt din beste allierte for sikkerhet.